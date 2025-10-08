El Centro Poblano de Salud Mental Integral (CEPOSAMI) del Sistema Estatal DIF en Puebla ha abierto sus puertas con el objetivo de transformar la atención a la salud mental infantil al ofrecer un modelo interdisciplinario, gratuito y adaptado a las necesidades de niñas, niños y adolescentes.

En entrevista con Poblanerías.com, su directora, Umi Choda Morales, explicó que este espacio nació con el objetivo de abordar los trastornos y desafíos emocionales desde una visión integral, que considera factores clínicos, cognitivos y sociales.

A diferencia de otros modelos –dijo– el CEPOSAMI busca atender la salud mental infantil desde el entorno en el que las niñas, niños y adolescentes crecen; y no se limita a la atención médica, sino que analiza también el contexto familiar, educativo y social que influye en su bienestar.

“El carácter innovador del CEPOSAMI reside en que se generó tomando en cuenta los mejores modelos de atención del país y del mundo, pero también considerando el contexto para el cual fue diseñado”, explicó.

Un modelo integral para la salud mental infantil

El CEPOSAMI, que forma parte del Sistema Estatal DIF, fue diseñado para ofrecer atención a menores desde un año hasta los 17 años y 11 meses.

Su enfoque se basa en la comprensión de la salud mental como un equilibrio entre factores biológicos, emocionales y sociales, e involucra a distintos especialistas: psiquiatras, neuropsicólogos, nutriólogos, endocrinólogos, ginecólogos y terapeutas del lenguaje, ocupacionales y sensoriales.

“La salud mental no solo depende de la parte clínica o fisiológica, sino también del entorno. Si las necesidades básicas no están cubiertas, eso impacta significativamente el bienestar emocional”, señaló Choda Morales.

El modelo de atención incluye evaluaciones, diagnósticos, terapias y psicoeducación para padres y cuidadores, con el fin de brindar herramientas que permitan entender y acompañar los procesos de los menores.

De acuerdo con la directora, muchos padecimientos pueden identificarse desde edades tempranas, incluso antes de que exista un diagnóstico formal. En el centro se atienden trastornos del neurodesarrollo, déficit de atención con o sin hiperactividad, trastornos del lenguaje, autismo, depresión infantil, ansiedad y trastornos psicoafectivos o de conducta.

Indicó que, el CEPOSAMI trabaja también en romper los estigmas que rodean la salud mental infantil. Umi Choda Morales enfatizó que los comportamientos inquietos o distraídos no siempre son resultado de “mala conducta”, sino que pueden tener una base fisiológica o neuroquímica.

“Algunos padres lo toman como un juicio a su forma de ejercer la maternidad o paternidad. Pero así como nadie corrige una miopía con disciplina, la salud mental tampoco se mejora solo con reglas más estrictas”, comentó.

En este sentido, el centro busca ofrecer información y acompañamiento a las familias, evitando que el medicamento sea la primera opción.

“No todos los trastornos requieren medicación. Aquí buscamos que sea lo último. Primero desarrollamos estrategias y herramientas terapéuticas”, añadió.

Acceso gratuito y acompañamiento familiar

Los servicios del CEPOSAMI son gratuitos y están abiertos a toda la población sin necesidad de referencia médica ni derechohabiencia. Las valoraciones y terapias se ofrecen en las instalaciones ubicadas en Calzada de los Fuertes #110, donde antes se encontraba Casa Puebla.

La directora explicó que no se necesita un diagnóstico previo para poder acceder a los servicios, pero si se cuenta con uno, pueden proporcionarlo para integrarlo al expediente. Además, se pueden comunicarse a los teléfonos: 22 22 36 27 17 o al WhatsApp 22 21 08 40 33.

El centro puede atender entre 80 y 100 usuarios diarios, combinando consultas y sesiones de psicoeducación. Además, mantiene coordinación con dependencias como el CREE, el CRII, el CESAM y el Hospital Psiquiátrico Batán, para garantizar un seguimiento integral.

A partir de octubre, el CEPOSAMI implementará talleres psicopedagógicos dirigidos a padres y tutores. Estos espacios ofrecerán información sobre trastornos comunes, estrategias de acompañamiento y herramientas prácticas para aplicar en casa.

“Queremos que los padres comprendan qué pasa con sus hijos y sepan cómo ayudarlos. Si detectan algo que no pueden manejar, pueden venir con nosotros. Aquí recibirán orientación y, si es necesario, atención especializada”, concluyó la directora.

Actualmente, el CEPOSAMI atiende a más de 300 usuarios de forma presencial y telefónica, con ocho consultorios funcionando simultáneamente y un área de trabajo social encargada de coordinar apoyos con otras dependencias del Sistema DIF y la Secretaría de Salud.

Entrevista: Lizeth Flores Jácome

Video: Ana Fernanda Hernández Rosas

Fotografías: Mariana del Villar

