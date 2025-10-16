Atienden contingencia por lluvias en Puebla sin taponamientos

Tras las lluvias en Puebla, se activó el protocolo con atención en 12 puntos críticos sin registrar taponamientos.

El Gobierno de la Ciudad, en trabajo con Agua de Puebla, dieron a conocer las acciones emprendidas tras las intensas lluvias en Puebla, registradas la tarde-noche de este miércoles, con una acumulación máxima de 85.3 milímetros en la estación San Manuel (IPUEBLAP8), ubicada al oriente de la ciudad.

De acuerdo a un comunicado, se activó el protocolo de atención a contingencias pluviales mediante el despliegue de tres cuadrillas operativas y una unidad hidroneumática, atendiendo las afectaciones en puntos previamente identificados como prioritarios.

Durante el fenómeno, mismo que tuvo una duración aproximada de una hora, se intervinieron 12 puntos estratégicos de la capital, donde se realizaron acciones que impactaron en:

67% labores de monitoreo preventivo

25% casos de saturación hidráulica

8% situaciones ocasionadas por acumulación de basura en vialidades

Este desglose refleja el enfoque preventivo y la capacidad de respuesta inmediata de las instituciones involucradas.

Entre los puntos más relevantes atendidos destacan:

Hacienda Herradura, colonia La Hacienda

Mártires del 2 de Octubre, colonia Anzures

Albert Einstein y 16 Oriente, Satélite Magisterial

Boulevard Atempan, INFONAVIT Bosques de San Sebastián

Camino al Batán, Lomas de San Miguel

Cruces en el Centro Histórico, La Calera, San Isidro, San Jorge y colonia Azcárate

Gracias al monitoreo constante y al trabajo articulado entre dependencias, no se registraron taponamientos ni fue necesario realizar desazolves en la red pluvial.

La atención focalizada en zonas críticas permitió restablecer el flujo de agua en tiempo adecuado, evitando afectaciones mayores y manteniendo la operatividad de las vialidades durante y después de la lluvia.

El Gobierno de la Ciudad y Agua de Puebla reiteran su compromiso de mantener una coordinación permanente a través del Comité Tláloc, trabajando de manera conjunta con los 3 órdenes de gobierno, y así fortaleciendo la respuesta ante fenómenos hidrometeorológicos.

Se invita a la ciudadanía a colaborar manteniendo limpias las calles y evitando depositar residuos en la vía pública, ya que la participación social es clave para reducir riesgos y preservar el bienestar común.

