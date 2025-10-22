La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) emitió una convocatoria dirigida a personas interesadas en integrarse como facilitadores en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal.

Esta figura forma parte del sistema de justicia penal acusatorio, y su objetivo principal es ayudar a resolver conflictos penales mediante el diálogo y el acuerdo entre las partes, sin necesidad de llegar a juicio.

La convocatoria está abierta al público en general y puede consultarse en el sitio web oficial de la FGE: www.fiscalia.puebla.gob.mx

Para más información, también está disponible el número telefónico 2222 30 21 36.

Proceso de selección y condiciones laborales

El proceso de ingreso contempla varias etapas: recepción de documentos, evaluación de conocimientos, evaluación de control de confianza, curso de formación inicial, certificación y eventual incorporación al cargo. La permanencia mínima es de dos años y el salario mensual será de $17,782.03 pesos.

La recepción de documentos se realizará los días 28, 29 y 30 de octubre de 2025, en un horario de 09:00 a 16:00 horas, en las instalaciones del Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General del Estado, ubicado en: Diagonal Cuauhtémoc No. 3101, Fraccionamiento Valle Dorado, Puebla, Pue.

El curso de formación inicial tiene una duración de dos meses y no será remunerado.

Perfil requerido y funciones del puesto

Los facilitadores penales actúan como terceras neutrales en conflictos penitenciarios; su principal función es guiar a las partes involucradas hacia soluciones consensuadas que eviten la judicialización del caso. Esto aplica principalmente a delitos donde no procede prisión preventiva oficiosa o donde las partes manifiestan voluntad de resolver por vía alterna.

Además de facilitar el diálogo, deben garantizar que las partes comprendan el proceso y participen de forma voluntaria, sin presiones. Por ello, se valoran habilidades como la empatía, comunicación efectiva y la capacidad de manejar situaciones sensibles.

También podría interesarte: Oferta laboral en Canadá; sueldos de $34,300 y $35,400 pesos

La Fiscalía destaca la importancia de contar con vocación de servicio, integridad y compromiso comunitario. Esta convocatoria está enfocada en personas interesadas en fortalecer un modelo de justicia centrado en la reparación del daño, la mediación y el respeto a los derechos humanos.

La función de facilitador no solo contribuye a resolver conflictos de manera pacífica, sino que también representa una oportunidad para desarrollarse en áreas como mediación penal, justicia restaurativa y resolución de conflictos.

Además, quienes sean seleccionados recibirán capacitación especializada y trabajarán en coordinación con áreas como atención a víctimas, justicia alternativa e instituciones del Poder Judicial.

Cómo postularse para los facilitadores penales

Para iniciar el proceso, es necesario revisar la convocatoria completa en el portal oficial de la Fiscalía, donde se detallan los requisitos, documentación necesaria y etapas del proceso. Aunque no se especifica un límite final para la convocatoria, se sugiere realizar el trámite con anticipación, ya que el proceso puede depender de factores administrativos y presupuestales.

__

POB/MDV