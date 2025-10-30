En el marco de la próxima reapertura del Hospital San Alejandro en la ciudad de Puebla, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció una convocatoria laboral dirigida al personal interno, con registro disponible del 27 de octubre al 7 de noviembre de 2025.

Aunque aún no hay una fecha oficial para la inauguración del Hospital General de Zona No. 36 (San Alejandro), el instituto informó que el centro ya cuenta con equipamiento médico, insumos y alrededor de 450 trabajadores en proceso de capacitación.

Convocatoria IMSS San Alejandro: perfiles, fechas y requisitos

De acuerdo con el IMSS, la convocatoria está a cargo de la Comisión Nacional Mixta para la Calificación y Selección de Puestos de Confianza “B”, y está dirigida exclusivamente a personal de base con mínimo tres años de antigüedad, así como a personal de Confianza B.

La oferta incluye vacantes en jefaturas, subjefaturas y coordinaciones clínicas. Algunos de los puestos disponibles son: Jefatura del Departamento de Nutrición y Dietética, Subjefatura de Enfermería, Coordinación Clínica de Pediatría y Subdirección Médica.

Las plazas tienen sueldos base que van desde los 7,000 hasta los 18,000 pesos mensuales, según el cargo y el nivel jerárquico asignado.

El registro se realiza en la oficina de Selecciones de Confianza del IMSS, ubicada en la calle 4 Norte No. 2005, en un horario de atención de 8:00 a 16:00 horas. Los interesados deberán presentar currículum, identificación oficial, comprobantes de estudios, recibos de pago recientes y el historial de los puestos ocupados dentro del instituto.

Hospital San Alejandro continúa en proceso de reapertura

El Hospital San Alejandro fue cerrado tras el sismo del 2017, y actualmente se encuentra en la etapa final para su reapertura. Aunque no se ha confirmado la fecha exacta para su reinicio de operaciones, el IMSS aseguró que las instalaciones están listas en cuanto a infraestructura, equipamiento y abasto de insumos.

La convocatoria se encuentra publicada en la Bolsa de Trabajo oficial del IMSS, dentro del apartado correspondiente alestado de Puebla.

