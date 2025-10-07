Abren convocatoria para integrarse a la Policía Auxiliar en Puebla

La convocatoria para la Policía Auxiliar Puebla está dirigida a personas de 18 a 60 años interesadas en laborar como guardias policiales.

La Policía Auxiliar de Puebla presentó su convocatoria para el reclutamiento de nuevos guardias policiales, con el objetivo de fortalecer las tareas de seguridad patrimonial en el estado.

De acuerdo a un comunicado, este cuerpo policial, sectorizado a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), brinda servicios de seguridad, custodia y vigilancia al sector empresarial y comercial en la zona metropolitana y en el interior del estado, con un despliegue operativo de más de 3 mil 700 elementos.

Entre los requisitos para integrarse como personal operativo se encuentran: tener entre 18 y 60 años, presentar acta de nacimiento actualizada, cartilla del Servicio Militar Nacional liberada (en el caso de hombres), certificado de secundaria, CURP, INE, RFC y comprobante de domicilio vigente. Las personas exmilitares o expolicías deberán presentar oficio de baja honorable.

Actualmente existen vacantes para laborar en la zona metropolitana y en las delegaciones de Atlixco, Huauchinango, Izúcar de Matamoros, Oriental, San Martín Texmelucan, Tehuacán, Tepeaca, Teziutlán y Zacatlán. Quienes aprueben las evaluaciones correspondientes recibirán apoyo económico durante el curso de inducción, sueldo base, capacitación, seguro de vida, atención médica, vacaciones, aguinaldo y equipamiento.

Las y los interesados pueden acudir a la calle de Los Palos s/n, junta auxiliar San Pablo Xochimehuacan, o comunicarse al teléfono 22 29 44 32 40 ext. 1605 o vía WhatsApp al 22 24 21 96 22, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

El proceso de reclutamiento busca fortalecer la cobertura operativa de la corporación en distintas regiones del estado.

