La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil lanzó su convocatoria para integrar a nuevos elementos a la policía de Cuautlancingo.
El proceso de reclutamiento, preselección y selección se llevará a cabo del 1 al 31 de octubre de 2025, periodo en el que los interesados deberán presentar la documentación solicitada.
Proceso de registro
Las y los aspirantes deberán acudir a las oficinas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, ubicadas en Bello Horizonte esquina con avenida Serdán S/N, Cuautlancingo, donde se realizará el pre-registro.
Quienes busquen sumarse a la policía de Cuautlancingo tendrán que acudir con los documentos en original y copia, así como con ropa deportiva, lápiz con goma y bolígrafo.
La dependencia indicó que, si en cualquier fase se detecta incumplimiento a los requisitos, el aspirante será dado de baja de manera definitiva.
Requisitos para ingresar a la policía de Cuautlancingo
Entre los 17 requisitos que deberán cumplir las y los interesados en ingresar a la policía de Cuautlancingo se encuentran:
– Ser mexicano por nacimiento y no contar con otra nacionalidad.
– Haber concluido como mínimo el nivel de educación media superior.
– Estatura mínima de 1.60 metros para hombres y 1.50 metros para mujeres.
– Tener un índice de masa corporal no mayor a 32.0.
– Edad mínima de 18 años y máxima de 45 años.
– En el caso de los hombres, contar con la cartilla del Servicio Militar liberada.
– No estar suspendido(a) ni inhabilitado(a) para ocupar cargos en el servicio público ni haber sido destituido por resolución firme.
– No consumir sustancias psicotrópicas o estupefacientes.
– No portar perforaciones ni modificaciones en la fisonomía; los tatuajes deberán estar en zonas no visibles (manos, muñecas, cabeza, cara, nuca o pies) y en ningún caso podrán tener significados ofensivos.
También será obligatorio aprobar los exámenes médicos, psicológicos, de conocimiento y de capacidad física, además de cursar y aprobar la formación inicial de 1,080 horas de duración.
Documentación requerida
La convocatoria establece que los documentos deberán entregarse en original y copia, legibles y en tamaño carta, dentro de un sobre del mismo tamaño. Entre ellos se encuentran:
– Solicitud de empleo con fotografía, llenada de puño y letra.
– Acta de nacimiento.
– Certificado de estudios.
– Identificación oficial vigente.
– Cartilla del Servicio Militar liberada (para hombres).
– Copia de baja en caso de haber pertenecido a otra corporación de seguridad.
– Constancia de servidor público no inhabilitado (vigencia no mayor a tres meses).
– CURP y comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses).
– Currículum vitae actualizado.
– Constancia de situación fiscal.
– Constancia de antecedentes no penales (vigencia máxima de tres meses).
– Listado de referencias personales, vecinales y laborales (tres de cada una), con nombre completo, domicilio, teléfono y relación.
La Secretaría aclaró que todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios.
Quienes deseen conocer más detalles sobre la convocatoria para integrarse a la policía de Cuautlancingo pueden comunicarse al teléfono 22-21-10-86-76 o enviar un correo electrónico a [email protected]
.
—
POB/AJG