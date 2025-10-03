La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil lanzó su convocatoria para integrar a nuevos elementos a la policía de Cuautlancingo.

El proceso de reclutamiento, preselección y selección se llevará a cabo del 1 al 31 de octubre de 2025, periodo en el que los interesados deberán presentar la documentación solicitada.

Proceso de registro

Las y los aspirantes deberán acudir a las oficinas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, ubicadas en Bello Horizonte esquina con avenida Serdán S/N, Cuautlancingo, donde se realizará el pre-registro.

Quienes busquen sumarse a la policía de Cuautlancingo tendrán que acudir con los documentos en original y copia, así como con ropa deportiva, lápiz con goma y bolígrafo.

La dependencia indicó que, si en cualquier fase se detecta incumplimiento a los requisitos, el aspirante será dado de baja de manera definitiva.

Requisitos para ingresar a la policía de Cuautlancingo

Entre los 17 requisitos que deberán cumplir las y los interesados en ingresar a la policía de Cuautlancingo se encuentran:

– Ser mexicano por nacimiento y no contar con otra nacionalidad.

– Haber concluido como mínimo el nivel de educación media superior.

– Estatura mínima de 1.60 metros para hombres y 1.50 metros para mujeres.

– Tener un índice de masa corporal no mayor a 32.0.

– Edad mínima de 18 años y máxima de 45 años.

– En el caso de los hombres, contar con la cartilla del Servicio Militar liberada.

– No estar suspendido(a) ni inhabilitado(a) para ocupar cargos en el servicio público ni haber sido destituido por resolución firme.

– No consumir sustancias psicotrópicas o estupefacientes.

– No portar perforaciones ni modificaciones en la fisonomía; los tatuajes deberán estar en zonas no visibles (manos, muñecas, cabeza, cara, nuca o pies) y en ningún caso podrán tener significados ofensivos.

También será obligatorio aprobar los exámenes médicos, psicológicos, de conocimiento y de capacidad física, además de cursar y aprobar la formación inicial de 1,080 horas de duración.

Documentación requerida

La convocatoria establece que los documentos deberán entregarse en original y copia, legibles y en tamaño carta, dentro de un sobre del mismo tamaño. Entre ellos se encuentran:

– Solicitud de empleo con fotografía, llenada de puño y letra.

– Acta de nacimiento.

– Certificado de estudios.

– Identificación oficial vigente.

– Cartilla del Servicio Militar liberada (para hombres).

– Copia de baja en caso de haber pertenecido a otra corporación de seguridad.

– Constancia de servidor público no inhabilitado (vigencia no mayor a tres meses).

– CURP y comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses).

– Currículum vitae actualizado.

– Constancia de situación fiscal.

– Constancia de antecedentes no penales (vigencia máxima de tres meses).

– Listado de referencias personales, vecinales y laborales (tres de cada una), con nombre completo, domicilio, teléfono y relación.

La Secretaría aclaró que todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios.

Quienes deseen conocer más detalles sobre la convocatoria para integrarse a la policía de Cuautlancingo pueden comunicarse al teléfono 22-21-10-86-76 o enviar un correo electrónico a [email protected]

