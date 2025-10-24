Coordinación de Comunicación municipal ha difundido mil 297 boletines

La Coordinación de Comunicación del Ayuntamiento reportó más de mil piezas informativas y 65 campañas con estrategias de difusión accesibles.

(Foto: Ayuntamiento de Puebla)

La misión de la Coordinación de Comunicación del Gobierno de la Ciudad es la gestión de estrategias de difusión de manera incluyente, clara y accesible, lo que se ha logrado por medio de campañas, publicaciones en plataformas digitales, piezas informativas y publicaciones impresas de la administración municipal que encabeza el alcalde Pepe Chedraui.

De acuerdo a un comunicado, así lo expresó el coordinador, Ricardo Gutiérrez Loyola, en comparecencia ante las comisiones unidas de Participación Ciudadana y de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables que presiden Samuel Hernández Carranza y Alondra Méndez Luis, respectivamente.

Explicó que todas las acciones y estrategias que implementa la Coordinación corresponden al programa 26 “Comunicación Asertiva y Puntual” del eje 5 “Gobierno Moderno” del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027, fijando una meta de incrementar cinco por ciento de los programas y actividades del gobierno de la Ciudad, respecto a la administración anterior.

Difusión del quehacer gubernamental en medios y campañas

  • Mil 297 piezas informativas publicadas (boletines, notas y comunicados)
  • 65 campañas de difusión sobre labores gubernamentales
  • 83 publicaciones impresas sobre planes, programas y acciones
  • 618 publicaciones en redes sociales sobre acciones del gobierno
  • 926 publicaciones con mensajes segmentados
  • 27 transmisiones de sesiones de Cabildo en Facebook y YouTube
  • 194 transmisiones de comisiones encabezadas por regidores

Además, se realizaron 41 campañas de publicidad institucional en portales y redes sociales. Estas campañas tienen como objetivo comunicar que las acciones de esta administración han transformado la ciudad, conforme a los cinco ejes del Plan Municipal de Desarrollo:

  • Seguridad y Paz Social
  • Desarrollo Económico
  • Obras y Servicios
  • Bienestar para todas y todos
  • Gobierno Moderno

Entre otras acciones destacadas, mencionó la remodelación y apertura de la Sala de Prensa del Palacio Municipal, nombrada “Enrique Montero y Javier López Díaz”, así como el reconocimiento a mujeres integrantes de la coordinación en el marco del 8 de Marzo, por iniciativa de la directora de Prensa e Información, Sandra Guevara Altamirano.

Identificación de áreas de oportunidad

Comentó que se elaboraron los siguientes análisis y estudios para anticipar riesgos y mejorar las estrategias de comunicación:

  • 42 análisis de riesgos, oportunidades y acciones
  • 12 análisis sobre acontecimientos de coyuntura
  • 24 estudios de información pública respecto a grupos o temas prioritarios
  • 9 estudios cuantitativos de evaluación
  • 8 estudios digitales sobre percepción ciudadana
  • 9 estudios de opinión sobre percepción de servicios públicos

Finalmente, subrayó que la Coordinación General de Comunicación ha cumplido con sus responsabilidades apegada a los principios de este gobierno del correcto uso de los recursos públicos.

