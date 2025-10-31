En el margen de las festividades del día de muertos, La Catedral de Puebla abrirá la capilla de las reliquias y la cripta de los obispos por las celebraciones de Todos los Santos y los Fieles Difuntos.

La Cripta de Obispos y la Capilla de las Reliquias en la Catedral de Puebla estarán abiertas el 1 y 2 de noviembre de este 2025 al público, informó la Arquidiócesis de Puebla.

Cripta de obispos y reliquias tendrán horarios especiales en Catedral de Puebla

De acuerdo con la información disponible en medios hemerográficos y voceros de la Arquidiócesis, el acceso a estas áreas estará habilitado con horarios diferenciados.

El sábado 1 de noviembre, la Capilla de las Santas Reliquias abrirá sus puertas de 10:00 a 12:00 horas y nuevamente de 13:00 a 18:00 horas.

El domingo 2 de noviembre, se permitirá el ingreso a la Cripta de los Obispos entre las 11:00 y las 12:00 horas, y por la tarde, de 15:00 a 18:00 horas.

Durante estas visitas, se podrá acceder a la zona donde descansan figuras de la historia eclesiástica poblana. Entre ellos se encuentran:

Fray Julián Garcés (1527-1542), primer obispo de Puebla

Don Salvador Bienpica y Sotomayor (1790-1802)

Pedro Vera y Zuria (1924-1944)

José Ignacio Márquez y Toriz (1945-1950)

Octaviano Márquez y Toriz (1951-1975)

También te podría interesar: MAPA: La ruta del desfile Entre Vivos y Muertos en Puebla

Además del acceso a la cripta, las personas que visiten la Catedral de Puebla podrán apreciar parte de los objetos litúrgicos e históricos que resguarda el recinto. Según Francisco Vázquez Ramírez, vocero de la Arquidiócesis, en su interior se conservan más de 350 reliquias.

Estas reliquias son consideradas parte fundamental del patrimonio espiritual e histórico de la Iglesia en Puebla, y podrán ser veneradas durante esta temporada dedicada a honrar a los difuntos.

—

POB/MDV