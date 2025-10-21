En Los Reyes de Juárez, en el estado de Puebla, han denunciado diversos casos de crueldad animal, como envenenamientos, agresiones con objetos y atropellamientos de perros en vía pública, sin que hasta ahora se hayan implementado sanciones ni protocolos efectivos de atención.

Uno de los casos más recientes ocurrió entre las calles Loma Bonita y Emiliano Zapata, junto a una escuela primaria en reparación, donde tres perros fueron envenenados –por segunda vez– dentro de un domicilio particular.

En entrevista con Poblanerías.com, Gris Ramírez, activista y administradora de la página Los Reyes de Juárez, relató que ya inició el proceso de denuncia formal con evidencia fotográfica, video y dictamen veterinario.

Además, describió un patrón de agresiones que ha observado durante años.

“Me ha tocado ver a perros macheteados, picados, que han perdido un ojo por una pedrada; bajo el sol, desnutridos y sin agua”, afirmó.

También señaló que los atropellamientos son frecuentes y que no hay control de velocidad.

“Pasan a alta velocidad y atropellan a los perros; quedan mal y pocas personas los llevan con un veterinario”, agregó.

Sobre el caso más reciente, mencionó que días antes del incidente observó a varios sujetos bajarse de una combi para tomar fotografías de la zona de la escuela. Aunque no acusó directamente a nadie, comentó que podría haber relación con el robo de materiales de construcción en la primaria aledaña.

A esto se suma que el 9 de octubre, se registró el envenenamiento de al menos 8 perros en la comunidad de San Juan Acozac.

Para la activista, la autoridad municipal no tiene protocolos claros para atender casos de crueldad animal, rescate o sanción. “Hay personas que han acudido al ayuntamiento a poner la queja, pero no pasa nada”, dijo.

Indicó que en algunas situaciones existe miedo a denunciar, debido a antecedentes de violencia o porte de armas por parte de algunos presuntos responsables. A esto se suma la desconfianza hacia las autoridades y la falta de seguimiento a reportes previos.

“Las autoridades no saben qué hacer. Rescatan un perro y no saben ni a dónde llevarlo. Están completamente atrasados”, señaló la entrevistada.

La denunciante solicita que el ayuntamiento de Los Reyes de Juárez atienda los reportes de crueldad animal, restablezca el alumbrado público, y refuerce campañas de esterilización canina y felina; además, plantea que se impulse la educación comunitaria y el control de velocidad vehicular.

Además de los casos que afectan a perros y gatos, la entrevistada señaló condiciones insalubres en el manejo de animales de trabajo, como borregos y cerdos destinados a consumo humano. “Los tienen en espacios reducidos, cargados de estiércol, y a veces duermen parados por falta de espacio”, comentó.

Crueldad animal en Puebla y la Ley de Bienestar

En Puebla, la crueldad animal está regulada por la Ley de Bienestar Animal y el Código Penal del Estado, que contemplan sanciones administrativas y penas de prisión.

Gris Ramírez insistió en que el problema no es la ausencia de leyes, sino su aplicación.

“Hace falta que se apliquen sanciones ejemplares, que las autoridades se actualicen y hagan valer la ley de bienestar animal que tanto se promueve”.

La Ley de Bienestar Animal del Estado de Puebla define a los animales como seres sintientes y reconoce su capacidad de sentir dolor y sufrimiento. También tipifica la crueldad —entre otros supuestos— cuando hay arma de fuego, punzocortante o veneno, y obliga a las autoridades a prevenir, inspeccionar y asegurar a los animales en riesgo.

El Artículo 31 prohíbe expresamente “toda acción u omisión que implique tortura, sufrimiento o daño innecesario”. Además, el Artículo 33 obliga a denunciar cualquier hecho de crueldad ante las autoridades competentes, quienes deberán iniciar el procedimiento administrativo o penal correspondiente.

Según esta ley, las sanciones pueden incluir multas de hasta 10 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), así como el aseguramiento o decomiso de los animales involucrados.

¿Dónde puedo denunciar crueldad animal en Puebla?

En el artículo 94 de la Ley de Bienestar Animal en Puebla se establece que, toda persona podrá denunciar todo hecho, acto u omisión que pueda constituir crueldad o maltrato animal; para ello, debe proporcionar lo siguiente:

Nombre y domicilio del denunciante

Escrito donde se expongan los actos de crueldad, omisiones o hechos denunciados

Los datos que permitan identificar al presunto infractor como son: domicilio, nombre, contacto, referencias, etc.

Pruebas con que se cuente, por ejemplo video, imágenes, audios, documentos, etc.

La denuncia también puede hacerse vía telefónica o presencial. Cuando se realice por teléfono, el denunciante deberá ratificarla por escrito en un término de tres días hábiles.

El número de contacto del Instituto de Bienestar Animal, que recibe reportes de todo el estado, es el (222) 273 68 00 extensión 1170.

—

POB/LFJ