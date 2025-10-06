Cruz Roja Puebla inaugura nueva área de tomografía

La nueva área de tomografía de la Cruz Roja Puebla cuenta con un tomógrafo Siemens de 64 cortes que mejora la precisión y rapidez en estudios médicos.

El Hospital Cruz Roja Puebla inauguró su nueva área de tomografía Cruz Roja Puebla, equipada con un tomógrafo Siemens de 64 cortes, modelo Somatom go.Up, que representa un avance en la precisión, rapidez y calidad de los estudios de diagnóstico médico.

De acuerdo a un comunicado, esta modernización fue posible gracias a la inversión de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cuya colaboración permitió fortalecer la infraestructura médica del hospital en beneficio de la comunidad poblana.

Con este nuevo servicio, el hospital busca ampliar su capacidad diagnóstica y consolidar un modelo de atención más eficiente. La delegada estatal en Puebla, Paula Saukko de Murrieta, destacó que la incorporación de este equipo complementa los procesos hospitalarios con tecnología de última generación y proyecta mejoras de calidad hacia 2026.

Por su parte, Alfonso Cazabal Delgado, representante de la institución benefactora, subrayó el compromiso con proyectos que fortalecen la salud pública y promueven el acceso equitativo a diagnósticos oportunos y servicios médicos de calidad.

Durante la inauguración estuvieron presentes Jorge David González, coordinador general de Salud Colectiva de la Secretaría de Salud del Estado, y Migner Huerta Martínez, director de Salud Integral del Sistema Municipal DIF, en representación de autoridades estatales y municipales. Ambos destacaron la relevancia de estas acciones para el fortalecimiento del sistema de salud.

Asimismo, asistieron integrantes del Club Rotario Puebla Centro Histórico, encabezados por el doctor Alejo Carpio Ríos, quienes mantienen colaboración con la Cruz Roja en proyectos humanitarios y de bienestar social.

Además de brindar atención privada, el Hospital Cruz Roja Puebla destina sus remanentes a financiar los servicios gratuitos de la institución, como atención de emergencias, búsqueda y rescate, respuesta ante desastres y programas de prevención de riesgos.

Con esta nueva área, el hospital refuerza su compromiso con la calidad, la innovación y la sostenibilidad, fortaleciendo su capacidad para ofrecer servicios diagnósticos confiables y accesibles para la población.

