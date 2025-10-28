Este 1 de noviembre de 2025 a las 18:00 horas, se llevará a cabo el Desfile de Catrinas en Puebla, como parte del festival La Muerte es un Sueño que contiene diversas actividades culturales y artísticas.
El Instituto Municipal de Arte y Cultura informó que el Desfile de Catrinas en Puebla tendrá como punto de salida la Avenida Juárez y la 23 sur.
En este Desfile de Catrinas en Puebla también participarán diferentes marching bands, quienes pondrán música al evento.
Ruta del Desfile de Catrinas en Puebla
Al salir de la Avenida Juárez y la 23 sur, el desfile de catrinas en Puebla continuará por Avenida Juárez, doblando en la calle 13 Sur para llegar a la Avenida Reforma.
Continúa por Avenida Reforma hacia el Zócalo de Puebla, donde doblará en la calle 2 Sur hasta llegar a la Avenida 5 Oriente.
Los organizadores informaron que este Desfile de Catrinas tendrá la participación del Grupo Crearte y de integrantes del Festival Internacional de Bandas Mictlán 2025.
Además del Desfile de Catrinas en Puebla, el festival ¡La muerte es un sueño! contempla un circuito metropolitano de ofrendas, que tendrá sedes en los municipios de Puebla y Cholula.
¿En dónde será el corredor de ofrendas en Puebla?
Este 2025, las sedes del corredor de ofrendas en Puebla son las siguientes:
Museo Casa del Mendrugo
Visiones del Inframundo
4 sur 304 Centro Histórico
24 de octubre al 03 de noviembre 12:00 a 18:00 h
Museo Universitario Casa de los Muñecos
Con Manos de barro y Corazón Poblano
2 Norte 2 Centro Histórico
24, 27, 28, 29, 30, 31 de octubre y 03 de noviembre de 10:00 a 20:00 h
25 y 26 de octubre de 10:00 a 21:00 h
1 y 2 de noviembre de 10:00 a 21:30 h
Museo de la Memoria Histórica Universitaria
Pulque: Sabor y Tradición
3 oriente 1008 Barrio de Analco
24 de octubre al 03 de noviembre
10:00 a 17:00 h
Edificio Carolino
Melchor De Covarrubias Y Cervantes
4 sur 104 Centro Histórico 24 de octubre al 03 de noviembre
11:00 a 20:00 h
Grupo Automotriz Reyes Huerta
Manos Que Tejieron La Ciudad
Avenida Reforma 1703, Centro Histórico
24 de octubre al 3 de noviembre
De lunes a domingo de 10:00 a 19:00 h
Preparatoria Emiliano Zapata de la BUAP
Ofrenda Dedicada Al Marqués De Monserrate
4 norte #6, Centro Histórico
27 de octubre al 02 de noviembre 27 de octubre 19:00 a 21:00 horas
28, 29, 31 de octubre de 18:00 a 21:00 horas
30 de octubre no se abre 1 y 2 de noviembre de 18:00 a 21:00 horas
Universidad IEU
Altar de muertos. Universidad IEU
Lobby del Teatro de la Ciudad
Av. Juan de Palafox y Mendoza 14 Centro Histórico
30 de octubre al 02 de noviembre
11:00 a 20:00 horas
Museo Urbano Interactivo del Tecnológico de Monterrey
Viaje Al Mictlán
4 Norte 5 Centro Histórico
24, 27, 28, 29, 30 de octubre y 03 de noviembre de 10:00 a 20:00 h
25 y 26 de octubre de 10:00 a 22:00 h 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre
de 10:00 a 22:00 h
Nodo Centro
Musieum Universidad IEU. Un Altar Al Exceso, A La Memoria Y Al Corazón Mexicano
Av. 4 Ote. 210, Centro histórico de Puebla
30 y 31 de octubre 2025 de 11:00 – 20:00 h
1 y 2 noviembre 2025 de 11:00 – 20:00 h
Hotel Quinta Real Puebla
Ofrenda Dedicada A Sor Lirio
7 poniente 103, Centro Histórico
27 de octubre al 03 de noviembre
Lunes a Domingo de 09:00 a 21:00 h
Escuela Estatal de Formación Judicial
Domingo Pantaleón Álvarez De Abreu
5 oriente 9 Centro Histórico
28 de octubre al 03 de noviembre
Lunes a sábado de 08:00 a 15:00 h
Domingos de 09:00 a 18:00 h
Auditoría Superior del Estado de Puebla
Camino Al Mictlán
5 sur 1105, Centro Histórico
28 de octubre al 03 de noviembre
Lunes a Domingo de 10:00 a 19:00 h
Casa Atanasio Placeres
El Muerto Al Hoyo Y El Artista Al Gozo
Ofrenda de la Facultad de Artes
4 oriente 412 Centro Histórico
29 de octubre al 02 de noviembre
10:00 a 18:00 h
Templo de Inmaculado Corazón de María “El Parral”
Monseñor Ramon Ibarra Y González 1er arzobispo De Puebla
7 poniente 701, Barrio el Parral
24 de octubre al 03 de noviembre
7:30 am a 14:00 h y de 16:00 a las 20:00 h
Sala de Regidores del Honorable Ayuntamiento de Puebla
En Petate O En Petaca, De Morir Nadie Se Salva
4 oriente 11, Centro Histórico
24 de octubre al 03 de noviembre
11:00 a 20:00 horas
Museo Amparo
Altar Popular Tradicional Mexicano
2 sur 708, Centro Histórico
29 de octubre al 03 de noviembre
Miércoles a lunes de 10:00 a 18:00 horas
Sábado 1 de noviembre de 10:00 a 22:00 horas (noche de Museos)
Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Puebla
Ayer Lloraba Por Verte, Hoy Lloro Porque Te Vi
Homenaje a la obra del Mtro. Ignacio Manuel Altamirano Juan de Palafox, 237, Centro Histórico
24, 27, 28, 29, 30, 31 de octubre y 03 de noviembre
10:00 a 19:00 h
Parroquia de Santiago Apóstol (atrio)
Santiagueros: Tallando Memorias De Noviembre
15 sur 1704, Barrio de Santiago,
24 de octubre al 03 de noviembre
Martes a sábado de 08:00 a 13:00 h y de 17:00 a 19:00 h
Domingo de 08:00 a 14:00 h y de 18:00 a 20:00 h
Casa Bravo
Las Voces De La Casa
11 sur No. 708, Centro Histórico
24 de octubre al 03 de noviembre
Lunes a sábado de 08:00 a 21:00 h
Domingo de 10:00 a 19:00 h
SNTE 51, Patrimonio Sindical
Docentes Poblanos Distinguidos
9 poniente 310, Centro Histórico
28 de octubre al 03 de noviembre
12:00 a 21:00 horas
Café con Letras
En Memoria A Las Letras Mexicanas
3 oriente 1030, Barrio de Analco
28 de octubre al 01 de noviembre de 12:00 a 20:00 h
02 de noviembre de 14:00 a 17:00 h
Mercado de Artesanías “El Parian”
A Los Que Hicieron De Artesanías Su Vida Y Del Parían, Su Hogar Eterno
6 Norte entre la 2 y 4 Oriente, Centro Histórico
30, 31 de octubre y 01, 02 de noviembre
9:00 a 21:00 h
Mercadito del Barrio del Alto “Garibaldi”
La Última Y Nos Vamos
14 oriente y 14 Norte, Barrio del Alto
24 de octubre al 03 de noviembre
Martes a domingo de 11:00 a 23:00 h
NODO LEACT Huexotitla
Aquí Donde Sueñan Los Nadies, Florece Lo Que Permanece
Privada B Poniente del 16 de septiembre 4509, Huexotitla
28 de octubre al 01 de noviembre
11:00 a 19:00 h
Ofrendas en juntas auxiliares de Puebla
Junta Auxiliar San Jerónimo Caleras
Calerense Hasta Los Huesos
Niños Héroes 1, San Jerónimo Caleras
28 de octubre al 03 de noviembre
Lunes a viernes de 09:00 a 19:00 h
sábado y domingo de 09:00 a 15:00 h
Junta Auxiliar Santa María Guadalupe Tecola
Camino Al Cielo
Juárez n.1, Santa María Guadalupe Tecola
28 de octubre al 03 de noviembre
Martes a lunes de 10:00 a 17:00 h
Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacán
Caída De Cholula 1519
Benito Juárez 1, San Francisco Totimehuacán
24 de octubre al 03 de noviembre
10:00 a 19:00 h
Presidencia Auxiliar de San Miguel Canoa
Memorias Que Iluminan
Constitución 1, Séptima Sección, San Miguel Canoa
31 de octubre al 02 de noviembre
09:00 a 17:00 h
Ofrendas en zona metropolitana de Puebla
Parque Intermunicipal de San Andrés Cholula
Margarita De San Juan (Primera Monja Indígena De San Andrés Cholula)
10 poniente 304, San Juan Aquiahuac, San Andrés Cholula
17 de octubre al 02 de noviembre
Presidencia Municipal de San Pedro Cholula
Dedicada A Los Señores De Cholula
Portal Guerrero No. 3, Colonia Centro, San Pedro Cholula
24 de octubre al 03 de noviembre
Lunes a sábado de 09:00 a 16:30 horas
