Este 1 de noviembre de 2025 a las 18:00 horas, se llevará a cabo el Desfile de Catrinas en Puebla, como parte del festival La Muerte es un Sueño que contiene diversas actividades culturales y artísticas.

El Instituto Municipal de Arte y Cultura informó que el Desfile de Catrinas en Puebla tendrá como punto de salida la Avenida Juárez y la 23 sur.

En este Desfile de Catrinas en Puebla también participarán diferentes marching bands, quienes pondrán música al evento.

Ruta del Desfile de Catrinas en Puebla

Al salir de la Avenida Juárez y la 23 sur, el desfile de catrinas en Puebla continuará por Avenida Juárez, doblando en la calle 13 Sur para llegar a la Avenida Reforma.

Continúa por Avenida Reforma hacia el Zócalo de Puebla, donde doblará en la calle 2 Sur hasta llegar a la Avenida 5 Oriente.

Los organizadores informaron que este Desfile de Catrinas tendrá la participación del Grupo Crearte y de integrantes del Festival Internacional de Bandas Mictlán 2025.

Además del Desfile de Catrinas en Puebla, el festival ¡La muerte es un sueño! contempla un circuito metropolitano de ofrendas, que tendrá sedes en los municipios de Puebla y Cholula.

¿En dónde será el corredor de ofrendas en Puebla?

Este 2025, las sedes del corredor de ofrendas en Puebla son las siguientes:

Museo Casa del Mendrugo

Visiones del Inframundo

4 sur 304 Centro Histórico

24 de octubre al 03 de noviembre 12:00 a 18:00 h

Museo Universitario Casa de los Muñecos

Con Manos de barro y Corazón Poblano

2 Norte 2 Centro Histórico

24, 27, 28, 29, 30, 31 de octubre y 03 de noviembre de 10:00 a 20:00 h

25 y 26 de octubre de 10:00 a 21:00 h

1 y 2 de noviembre de 10:00 a 21:30 h

Museo de la Memoria Histórica Universitaria

Pulque: Sabor y Tradición

3 oriente 1008 Barrio de Analco

24 de octubre al 03 de noviembre

10:00 a 17:00 h

Edificio Carolino

Melchor De Covarrubias Y Cervantes

4 sur 104 Centro Histórico 24 de octubre al 03 de noviembre

11:00 a 20:00 h

Grupo Automotriz Reyes Huerta

Manos Que Tejieron La Ciudad

Avenida Reforma 1703, Centro Histórico

24 de octubre al 3 de noviembre

De lunes a domingo de 10:00 a 19:00 h

Preparatoria Emiliano Zapata de la BUAP

Ofrenda Dedicada Al Marqués De Monserrate

4 norte #6, Centro Histórico

27 de octubre al 02 de noviembre 27 de octubre 19:00 a 21:00 horas

28, 29, 31 de octubre de 18:00 a 21:00 horas

30 de octubre no se abre 1 y 2 de noviembre de 18:00 a 21:00 horas

Universidad IEU

Altar de muertos. Universidad IEU

Lobby del Teatro de la Ciudad

Av. Juan de Palafox y Mendoza 14 Centro Histórico

30 de octubre al 02 de noviembre

11:00 a 20:00 horas

Museo Urbano Interactivo del Tecnológico de Monterrey

Viaje Al Mictlán

4 Norte 5 Centro Histórico

24, 27, 28, 29, 30 de octubre y 03 de noviembre de 10:00 a 20:00 h

25 y 26 de octubre de 10:00 a 22:00 h 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre

de 10:00 a 22:00 h

Nodo Centro

Musieum Universidad IEU. Un Altar Al Exceso, A La Memoria Y Al Corazón Mexicano

Av. 4 Ote. 210, Centro histórico de Puebla

30 y 31 de octubre 2025 de 11:00 – 20:00 h

1 y 2 noviembre 2025 de 11:00 – 20:00 h

Hotel Quinta Real Puebla

Ofrenda Dedicada A Sor Lirio

7 poniente 103, Centro Histórico

27 de octubre al 03 de noviembre

Lunes a Domingo de 09:00 a 21:00 h

Escuela Estatal de Formación Judicial

Domingo Pantaleón Álvarez De Abreu

5 oriente 9 Centro Histórico

28 de octubre al 03 de noviembre

Lunes a sábado de 08:00 a 15:00 h

Domingos de 09:00 a 18:00 h

Auditoría Superior del Estado de Puebla

Camino Al Mictlán

5 sur 1105, Centro Histórico

28 de octubre al 03 de noviembre

Lunes a Domingo de 10:00 a 19:00 h

Casa Atanasio Placeres

El Muerto Al Hoyo Y El Artista Al Gozo

Ofrenda de la Facultad de Artes

4 oriente 412 Centro Histórico

29 de octubre al 02 de noviembre

10:00 a 18:00 h

Templo de Inmaculado Corazón de María “El Parral”

Monseñor Ramon Ibarra Y González 1er arzobispo De Puebla

7 poniente 701, Barrio el Parral

24 de octubre al 03 de noviembre

7:30 am a 14:00 h y de 16:00 a las 20:00 h

Sala de Regidores del Honorable Ayuntamiento de Puebla

En Petate O En Petaca, De Morir Nadie Se Salva

4 oriente 11, Centro Histórico

24 de octubre al 03 de noviembre

11:00 a 20:00 horas

Museo Amparo

Altar Popular Tradicional Mexicano

2 sur 708, Centro Histórico

29 de octubre al 03 de noviembre

Miércoles a lunes de 10:00 a 18:00 horas

Sábado 1 de noviembre de 10:00 a 22:00 horas (noche de Museos)

Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Puebla

Ayer Lloraba Por Verte, Hoy Lloro Porque Te Vi

Homenaje a la obra del Mtro. Ignacio Manuel Altamirano Juan de Palafox, 237, Centro Histórico

24, 27, 28, 29, 30, 31 de octubre y 03 de noviembre

10:00 a 19:00 h

Parroquia de Santiago Apóstol (atrio)

Santiagueros: Tallando Memorias De Noviembre

15 sur 1704, Barrio de Santiago,

24 de octubre al 03 de noviembre

Martes a sábado de 08:00 a 13:00 h y de 17:00 a 19:00 h

Domingo de 08:00 a 14:00 h y de 18:00 a 20:00 h

Casa Bravo

Las Voces De La Casa

11 sur No. 708, Centro Histórico

24 de octubre al 03 de noviembre

Lunes a sábado de 08:00 a 21:00 h

Domingo de 10:00 a 19:00 h

SNTE 51, Patrimonio Sindical

Docentes Poblanos Distinguidos

9 poniente 310, Centro Histórico

28 de octubre al 03 de noviembre

12:00 a 21:00 horas

Café con Letras

En Memoria A Las Letras Mexicanas

3 oriente 1030, Barrio de Analco

28 de octubre al 01 de noviembre de 12:00 a 20:00 h

02 de noviembre de 14:00 a 17:00 h

Mercado de Artesanías “El Parian”

A Los Que Hicieron De Artesanías Su Vida Y Del Parían, Su Hogar Eterno

6 Norte entre la 2 y 4 Oriente, Centro Histórico

30, 31 de octubre y 01, 02 de noviembre

9:00 a 21:00 h

Mercadito del Barrio del Alto “Garibaldi”

La Última Y Nos Vamos

14 oriente y 14 Norte, Barrio del Alto

24 de octubre al 03 de noviembre

Martes a domingo de 11:00 a 23:00 h

NODO LEACT Huexotitla

Aquí Donde Sueñan Los Nadies, Florece Lo Que Permanece

Privada B Poniente del 16 de septiembre 4509, Huexotitla

28 de octubre al 01 de noviembre

11:00 a 19:00 h

Ofrendas en juntas auxiliares de Puebla

Junta Auxiliar San Jerónimo Caleras

Calerense Hasta Los Huesos

Niños Héroes 1, San Jerónimo Caleras

28 de octubre al 03 de noviembre

Lunes a viernes de 09:00 a 19:00 h

sábado y domingo de 09:00 a 15:00 h

Junta Auxiliar Santa María Guadalupe Tecola

Camino Al Cielo

Juárez n.1, Santa María Guadalupe Tecola

28 de octubre al 03 de noviembre

Martes a lunes de 10:00 a 17:00 h

Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacán

Caída De Cholula 1519

Benito Juárez 1, San Francisco Totimehuacán

24 de octubre al 03 de noviembre

10:00 a 19:00 h

Presidencia Auxiliar de San Miguel Canoa

Memorias Que Iluminan

Constitución 1, Séptima Sección, San Miguel Canoa

31 de octubre al 02 de noviembre

09:00 a 17:00 h

Ofrendas en zona metropolitana de Puebla

Parque Intermunicipal de San Andrés Cholula

Margarita De San Juan (Primera Monja Indígena De San Andrés Cholula)

10 poniente 304, San Juan Aquiahuac, San Andrés Cholula

17 de octubre al 02 de noviembre

Presidencia Municipal de San Pedro Cholula

Dedicada A Los Señores De Cholula

Portal Guerrero No. 3, Colonia Centro, San Pedro Cholula

24 de octubre al 03 de noviembre

Lunes a sábado de 09:00 a 16:30 horas

