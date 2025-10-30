El piloto mexicano Daniel Suárez confirmó su incorporación al equipo Spire Motorsports, con el que competirá en la temporada 2026 de NASCAR Cup Series. Durante una conferencia de prensa, el regiomontano explicó que su objetivo principal será construir una estructura sólida dentro del nuevo equipo y asumir un rol de liderazgo activo.

Daniel Suárez busca ser el mejor líder posible en Spire

De acuerdo con el piloto, el mes de noviembre será clave en el proceso de formación del nuevo grupo de trabajo, ya que buscará seleccionar a su jefe de equipo (crew chief) y al resto del personal técnico que lo acompañará durante la siguiente temporada. “En este momento, mi trabajo no es ser el mejor piloto posible, es ser el mejor líder posible para armar un gran equipo”, declaró.

“Para mí es muy importante ser un buen líder, ganar carreras, pero también que sepan qué tipo de persona soy. No soy un piloto que solo se aparece el fin de semana para manejar el carro lo más rápido posible. Hay que estar involucrado y encontrar a la gente adecuada”

Suárez explicó que Spire Motorsports es una organización con fuerte crecimiento en los últimos años y que cuenta con el respaldo de TWG (The Winning Group), empresa con presencia en distintas categorías del automovilismo como IndyCar y Formula 1 con Cadillac. Aseguró que su decisión de unirse al equipo responde a la solidez de su estructura y al enfoque competitivo que comparte con los directivos.

“Spire Motorsports tiene una base más fuerte que muchos equipos en NASCAR. Han invertido en talento, patrocinadores y desarrollo técnico. Me siento orgulloso de ser parte de una organización que apenas comienza a crecer, porque el potencial que tienen es muy grande”, mencionó.

El piloto mexicano, que durante 2025 formó parte de Trackhouse Racing, consideró que la nueva etapa representa una oportunidad para evolucionar profesionalmente y construir un entorno más eficiente. “En mi carrera he aprendido que no basta con ser rápido, también se necesita estructura y comunicación. Eso es lo que busco reforzar en Spire Motorsports”, comentó.

Suárez compartirá equipo con Michael McDowell y Carson Hocevar, y aseguró que el trabajo en conjunto será fundamental para elevar el rendimiento de los tres autos.

“Queremos formar un grupo que funcione con disciplina y liderazgo. Si logramos eso, los resultados llegarán”, afirmó.

Finalmente, Suárez señaló que su meta a corto plazo será cerrar de manera positiva la actual temporada y dejar listo su equipo para comenzar el nuevo año con bases firmes.

“El próximo mes mi enfoque no será correr, será liderar. Quiero que, cuando llegue enero, Spire Motorsports esté listo para competir y ganar”, concluyó.

Trayectoria de Daniel Suárez en la Nascar CUP Series

Daniel Suárez disputará sus últimas 312 vueltas como piloto de Trackhouse Racing el próximo domingo en el Phoenix Raceway, donde la NASCAR Cup Series celebrará la ronda final del calendario 2025. Con ello, el piloto de Escudería Telmex Telcel cerrará una etapa que inició en 2021, con la cual obtuvo dos victorias dentro de la categoría.

El piloto mexicano debutó en la NASCAR Cup Series en 2017 con el equipo Joe Gibbs Racing, al volante de un Toyota. En esa primera temporada consiguió un tercer lugar y doce resultados dentro del top 10, terminando en el puesto 20 del campeonato general y como subcampeón en la tabla de Novato del Año.

A lo largo de su trayectoria, Suárez ha ganado dos carreras en la NASCAR Cup Series —Sonoma 2022 y Atlanta 2024—, tres en la Xfinity Series, donde fue campeón en 2016, y una en la Truck Series.

