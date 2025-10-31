Este 31 de octubre de 2025 a las 18:00 horas, se llevará a cabo el Desfile Entre Vivos y Muiertos, como parte del festival que lleva el mismo nombre y que contiene diversas actividades culturales y artísticas.

La Secretaría de Cultura informó que el Desfile Entre Vivos y Muertos tendrá como punto de salida la Avenida Juárez y bulevar Atlixco y culminará en el Parque del Carmen.

En este desfile también participarán diferentes marching bands, quienes pondrán música al evento.

Ruta del Desfile de Catrinas en Puebla

Al salir de la Avenida Juárez y bulevar Atlixco, el desfile de catrinas en Puebla continuará por Avenida Juárez, doblando en la calle 13 Sur para llegar a la Avenida Reforma.

Continúa por Avenida Reforma hacia el Zócalo de Puebla, donde doblará en la calle 2 Sur hasta llegar a la Avenida 15 Oriente, donde culminará a la altura del Parque de Carmen.

Las y los asistentes podrán portar y caracterizar expresiones tradicionales o populares en torno al Día de Muertos, de forma individual o colectiva.

Las representaciones podrán enmarcarse en danza, música, bastoneras, marching bands, catrinas, rituales, danzas tradicionales, así como incluir mojigangas o plataformas alegóricas no motorizadas, para enriquecer la experiencia visual y artística.

Además del desfile, el festival Entre Vivos y Muertos contempla diversas actividades entre ellas: conciertos, conferencias y obras de teatro. Consulta más información en: poblanerias.com/2025/10/festival-entre-vivos-y-muertos/

