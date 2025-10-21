¿Dónde están las buenas chambas? es una miniserie creada por jóvenes poblanos egresados de distintas carreras universitarias, quienes abordan, desde la comedia y la sátira, los retos para conseguir un empleo digno tras terminar sus estudios.

El equipo de Poblanerías documentó el rodaje del episodio especial de Halloween de la serie ¿Dónde están las buenas chambas?, titulado Especial de Ñáñaras. A través de una narrativa de terror, el capítulo refleja las condiciones de incertidumbre y precariedad laboral que enfrentan muchas personas jóvenes: aceptar empleos mal remunerados, trasladarse sin saber a dónde y trabajar en contextos adversos.

Este episodio, que da continuidad a los cuatro capítulos ya disponibles en YouTube, toma inspiración de clásicos del cine de terror y sus clichés, adaptándolos al estilo característico de la serie.

La filmación se realizó el 5 de octubre en el Rancho Tres Marías, una locación boscosa ubicada en Cinco Palos, Xalapa, Veracruz, escenario clave para representar el aislamiento y la tensión narrativa del episodio.

Crear sin presupuesto, grabar bajo lluvia ¿Dónde están las buenas chambas?

Al llegar al rancho, el equipo de producción —integrado por nueve personas, entre actores y staff técnico— se encontraba preparando una nueva escena en una habitación pequeña. Los espacios reducidos, la humedad y la falta de recursos exigieron que cada persona aportara más de una función para hacer posible el rodaje.

Ruth Juárez, directora de la serie, explicó:

“Creo que lo más costoso fue el guión, fue la preproducción. Llevamos mucho tiempo escribiéndolo y sabíamos las necesidades que íbamos a tener. Conseguir la locación y el transporte fue toda una odisea.”

El equipo de Poblanerías registró el detrás de cámaras: cómo se iluminaban los espacios, cómo se ajustaban los planos para adaptarse a la locación y cómo se coordinaban las escenas entre actores y producción.

Por la tarde, la grabación se trasladó de la cabaña principal a un río cercano, donde se montaron nuevas escenas al aire libre, bajo condiciones climáticas adversas.

Joc, productor de la serie, detalló:

“La preproducción es lo más difícil. Lo más complicado fue conseguir toda la logística: dónde íbamos a comer, qué íbamos a comer, cuántas personas iban. El día de la grabación nos llovió casi todo el tiempo, entonces no pudimos hacer nada como lo habíamos planeado.”

El sonido del bosque y el compromiso del elenco

Para Emmanuel Ramos, sonidista del proyecto, las escenas nocturnas presentaron obstáculos técnicos importantes:

“Fue complicado porque grabamos en exterior, en un bosque y empezó a llover. Eso afecta mucho al departamento de sonido: se escuchan los pasos diferente, todo cambia. La lluvia genera muchos contratiempos.”

Pese a las dificultades, destaca la energía del equipo:

“Así poco a poco vamos complementando todo lo que necesitamos hasta que, pues, oye, las ganas de hacer cine se juntan… y lo hacemos.”

Además de los retos técnicos, el elenco también enfrentó el desafío de representar, con autenticidad, las emociones que plantea la historia.

Los actores se comprometieron con el tono del capítulo: transmitir frustración, aburrimiento, cansancio, enojo, felicidad… y, en este especial, el terror de estar en un lugar nuevo sin saber qué pasará con el futuro.

Más que un capítulo, una declaración colectiva

El “Especial de Ñáñaras” es un reflejo del espíritu que sostiene a ¿Dónde están las buenas chambas?. Es una serie que se construye con pocos recursos, pero con muchas voluntades.

El compromiso del elenco y la producción muestra que la precariedad también puede ser narrada desde lo creativo, con humor y crítica social, a través del trabajo colaborativo.

El rodaje del especial de Halloween de ¿Dónde están las buenas chambas? refleja la pasión y compromiso de una generación que, con recursos limitados, construye narrativas propias. Desde la escritura del guión hasta la última toma bajo la lluvia, el equipo asumió retos técnicos y creativos para dar vida a una historia que habla sobre precariedad, miedos y futuro. Su esfuerzo colectivo demuestra que el cine independiente poblano sigue abriéndose camino, escena por escena.

CRÉDITOS:

Mariana Del Villar Flores

Mariana Ortega López

Ana Fernanda Hernández Rosas

Juan Carlos Sánchez Díaz

_

POB/MOL