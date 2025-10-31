Las elecciones municipales del PAN en Puebla deberán repetirse luego de que la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló el proceso interno en el que Manolo Herrera Rojas había resultado electo como dirigente del Comité Municipal.

TEPJF anula las elecciones municipales del PAN en Puebla

El fallo ordena emitir una nueva convocatoria exclusiva para mujeres, con el objetivo de garantizar la paridad de género y corregir una desigualdad estructural dentro del partido.

Los magistrados sostuvieron que la falta de paridad en las elecciones municipales del PAN generó condiciones desiguales para las militantes, pues en los últimos 15 años la dirigencia en Puebla capital ha sido ocupada casi exclusivamente por hombres, seis presidencias masculinas y solo una femenina, en 2021.

El juicio 2378/2025 fue resuelto el 30 de octubre, y establece que la nueva elección deberá realizarse únicamente entre mujeres, sin permitir la participación de aspirantes masculinos.

Durante la sesión, la magistrada Ixel Mendoza Aragón subrayó que el PAN debe garantizar “condiciones reales de igualdad”, al tratarse de una obligación constitucional y no de una decisión discrecional.

La resolución surgió tras la impugnación de Guadalupe Leal Rodríguez, quien denunció que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN no respetó los acuerdos de alternancia al excluir a la capital poblana de los municipios reservados para mujeres.

Lee también: Lupita Leal: “El PAN no puede seguir siendo una oposición estéril”

Manolo Herrera Rojas, quien había sido electo en la Asamblea Municipal del 7 de septiembre, tras vencer a Guadalupe Leal y Arnulfo Carvajal. Herrera calificó la resolución como una “intromisión en la vida interna del partido”, aunque aseguró que acatará la decisión: “

Acataremos la resolución, pero no la compartimos. Nuestra militancia decidió con claridad. Hoy más que nunca, el reto está en prepararnos para el 2027”, declaró en un comunicado.

Por su parte, Guadalupe Leal celebró el fallo como un avance en la lucha por la igualdad dentro del PAN, afirmando que “esta victoria no es mía, pertenece a todas las panistas que han luchado por abrir camino y acortar brechas de desigualdad”.

Hace meses, varias mujeres acudimos al PAN Estatal para hablarles de la importancia de garantizar en #Puebla capital el principio constitucional de alternancia de género. No nos escucharon.

Hasta que lo hizo el Tribunal Local y hoy el Federal. Esta victoria no es mía.

Le… pic.twitter.com/4yJOyJl4kD — Lupita Leal 🚲 (@LupitaLeal_) October 31, 2025

Recordó que diversas militantes habían exigido sin éxito al Comité Estatal garantizar la alternancia en la dirigencia de Puebla, hasta que la intervención judicial corrigió la omisión.

La repetición de las elecciones municipales del PAN en Puebla se realizará en los próximos meses, bajo supervisión de los órganos partidistas y con lineamientos que aseguren la igualdad sustantiva.

—

POB/MMM