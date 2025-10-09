Durante una entrevista para Poblanerías.com, el nutriólogo Kyle Parra, especialista en nutrición deportiva y en formación en nutrición pediátrica, explicó que el Electrolit es un suero oral de rehidratación, diseñado para usarse en condiciones específicas de pérdida de líquidos como diarrea, vómito o sudoración extrema.

El especialista subrayó que, aunque esta bebida puede ser útil en ciertos casos, no debe reemplazar al agua como fuente principal de hidratación.

Consumo responsable del Electrolit

Este producto está indicado para casos clínicos o situaciones de deshidratación severa; de acuerdo con el conocedor, su uso puede ser adecuado cuando existe una pérdida excesiva de agua y sales minerales por causas como diarrea, vómito, exposición prolongada al sol o ejercicio intenso en altas temperaturas.

En zonas del país donde las olas de calor son intensas, como ocurre durante la canícula, esta bebida puede ayudar a mantener el equilibrio hídrico.

“Cuando las personas trabajan bajo el sol o entrenan en gimnasios sin ventilación, el consumo de Electrolit es recomendable para reponer electrolitos perdidos”, añadió el nutriólogo.

Parra señaló que no es correcto satanizar el producto, ya que su fórmula está diseñada con una proporción equilibrada de glucosa y sodio que permite una hidratación adecuada.

Explicó que el punto clave está en reconocer cuándo y por qué consumirlo, de acuerdo con las necesidades reales del cuerpo y no como una bebida de uso cotidiano.

Riesgos del consumo frecuente

El principal error, según el especialista, es usar Electrolit como sustituto del agua. Basar la hidratación diaria en esta bebida puede alterar el metabolismo, especialmente en personas con poca masa muscular o estilo de vida sedentario.

“El problema no es el producto en sí, sino el conjunto de hábitos. Si alguien no hace actividad física y además consume Electrolit todos los días, puede desarrollar resistencia a la insulina o problemas renales”, advirtió.

En ese sentido, enfatizó que la hidratación principal debe provenir del agua natural, acompañada de alimentos que aporten líquidos como frutas, verduras y cereales.

Uno de los mitos más extendidos es el uso del Electrolit para aliviar la resaca, Parra reconoció que, aunque puede ayudar a rehidratar el cuerpo después del consumo de alcohol, no debe promoverse como remedio regular, ya que el objetivo del producto es clínico y no recreativo.

“El Electrolit puede servir como herramienta auxiliar, pero no deja de ser una respuesta a un hábito poco saludable. Lo ideal es prevenir la deshidratación, no corregirla después de beber”, explicó.

El nutriólogo explicó que Electrolit debe entenderse como un recurso de apoyo y no como una bebida de consumo diario.

Enfatizó que, aunque puede ser una herramienta útil en casos de deshidratación o exposición prolongada al calor, el agua sigue siendo insustituible para mantener una hidratación saludable en la vida cotidiana.

