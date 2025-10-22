El Servicio Nacional del Empleo ha publicado una convocatoria para quienes buscan empleo en el extranjero, con vacantes disponibles en Canadá para Jornalero Agrícola y en Procesamiento de Pescados y Mariscos, ofreciendo salarios mensuales de $35,400 y $34,300 pesos, respectivamente.

Estas vacantes están dirigidas a personas que sepan leer y escribir, sin distinción de género, y que cuenten con experiencia mínima en labores agrícolas o de procesamiento de alimentos, según corresponda a cada puesto.

Te recordamos que Poblanerias.com no está contratando, solo comparte las vacantes en Puebla; y será el Servicio Nacional del Empleo quien realizará el proceso de reclutamiento.

Empleo en el extranjero: Sector agrícola en Canadá

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social busca jornaleros agrícolas para trabajar en una granja canadiense dedicada al cultivo de flores en invernadero. El puesto consiste en cuidar, mantener y cultivar las plantas, realizar riego, cosecha, selección y clasificación de flores, además del control de plagas y enfermedades.

Los candidatos deben contar con nivel académico de secundaria o secundaria técnica, experiencia de seis meses a un año en labores similares y conocimientos básicos de inglés.

Además, se valoran habilidades como proactividad, liderazgo, comunicación, pensamiento crítico, trabajo en equipo y adaptación al cambio, es necesario tener disponibilidad para viajar y cumplir con los turnos de lunes a viernes, de 07:00 a 17:00 horas, con posibles ajustes de horario según las necesidades de la empresa.

El salario mensual neto es de $35,400 pesos, y la empresa ofrece transporte, seguridad social pública, seguro dental y de gastos médicos mayores, así como contrato por tiempo determinado, el proceso de reclutamiento comienza el 21 de octubre de 2025 y tendrá una duración aproximada de tres semanas, realizándose de manera virtual.

Empleo en el extranjero: Procesamiento de pescados y mariscos en Canadá

Asimismo, se solicita personal para laborar en el área de procesamiento de pescados y mariscos en otra empresa canadiense y las actividades incluyen clasificar y seleccionar los productos según especie, calidad y peso, envasar y congelar, desmenuzar y transportar los productos a la línea de producción, así como realizar tareas de limpieza y mantenimiento de las áreas de trabajo.

La vacante requiere nivel académico mínimo de primaria, experiencia de seis meses a un año y disponibilidad para viajar. Se valoran habilidades como comunicación, compromiso, tolerancia a la presión, motivación, trabajo en equipo, orientación a resultados y mejora continua.

La jornada laboral es de lunes a viernes de 06:00 a 16:00 horas, con posibilidad de ajustes según los turnos y el salario mensual neto es de $34,300 pesos y los beneficios incluyen seguridad social pública, transporte, seguro dental, gastos médicos mayores, seguro de vida y contrato por tiempo determinado.

