El Gobierno de México comenzará este 22 de octubre de 2025 la entrega de apoyos económicos a familias afectadas por las lluvias en Puebla, donde se censaron 10 mil 811 viviendas dañadas, según informó la Secretaría del Bienestar.

Cada hogar recibirá 20 mil pesos como primer apoyo directo, que forma parte de una inversión inicial de 10 mil millones de pesos anunciada la mañana de este lunes 20 de octubre por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La entrega de apoyos se realizará del 22 al 29 de octubre en Puebla, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí. En Hidalgo, donde aún continúa el levantamiento de censos, el apoyo será entregado del 25 de octubre al 5 de noviembre.

“A partir del miércoles inicia la entrega del primer apoyo de 20 mil pesos a todas las familias damnificadas. Todavía falta una parte del censo, principalmente en Hidalgo y Veracruz”, explicó la presidenta Sheinbaum durante la conferencia “Las Mañaneras del Pueblo”.

Más de 10 mil hogares en Puebla recibirán apoyo directo

De acuerdo con la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, en Puebla ya se concluyó el censo y los apoyos se entregarán en los municipios más afectados por las lluvias.

Los hogares registrados recibirán 20 mil pesos en efectivo, además de un Vale de Enseres, que incluye refrigerador, estufa, colchón, vajilla y ventilador, y un Vale de Canasta Alimentaria.

Explicó que, las viviendas que presenten daños medios recibirán 25 mil pesos adicionales, las que tengan afectaciones mayores recibirán 40 mil pesos, y aquellas con pérdida total recibirán 70 mil pesos.

En caso de que las viviendas estén en zonas de alto riesgo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) coordinará su reubicación.

En el caso de comercios, los afectados que hayan pedido sus locales o negocios, recibirán 50 mil pesos para su recuperación. En apoyo al sector agropecuario, productores y ganaderos obtendrán entre 50 y 100 mil pesos, dependiendo del número de hectáreas por parcela.

El censo nacional registra más de 70 mil viviendas afectadas

A nivel nacional, el gobierno federal reportó el censo de 70 mil 445 viviendas afectadas por las lluvias en cinco estados:

Veracruz: 43 mil 578

Puebla: 10 mil 811

Hidalgo: 5 mil 56

Querétaro: 2 mil 62

San Luis Potosí: aún en cierre de conteo

Ariadna Montiel señaló que los censos han concluido en Querétaro, Puebla y San Luis Potosí, mientras que en Hidalgo continúan debido a las condiciones meteorológicas.

Además del apoyo económico directo, el Plan Integral de Atención a Damnificados contempla ayudas para la reconstrucción de infraestructura social.

Se destinarán 200 mil pesos adicionales para 750 escuelas a través del programa La Escuela es Nuestra, y 500 mil pesos por cada una de las 282 clínicas de salud dañadas, mediante La Clínica es Nuestra.

En materia educativa, se otorgarán 350 pesos por estudiante para la reposición de útiles escolares, beneficiando a 190 mil niñas y niños en los cinco estados.

Asimismo, el programa Empleo Construyendo el Futuro contratará a 50 mil personas entre noviembre y febrero para realizar tareas de reconstrucción, con un salario de 8 mil 500 pesos mensuales. En Veracruz, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro incorporará a 5 mil jóvenes en labores de limpieza en Poza Rica y Álamo.

La presidenta Sheinbaum afirmó que la inversión inicial de 10 mil millones de pesos es solo la primera etapa del plan.

“Hay recursos para atender la emergencia y después vendrá la etapa de reconstrucción, que llevará un monto adicional”, dijo.

El Plan Integral de Apoyo a Damnificados contempla también la participación de Agroasemex S.A., la aseguradora del Estado mexicano, que atenderá los daños en escuelas, clínicas y caminos.

—

POB/LFJ