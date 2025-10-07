Entre la tranquilidad del establo y el ritmo pausado de los caballos, niñas y niños del Sistema Estatal DIF Puebla trabajan cada semana en su fortalecimiento físico y emocional.

Se trata del programa de equinoterapia, un servicio que utiliza la interacción con caballos como parte de un proceso terapéutico que fomenta la confianza, la coordinación y el bienestar.

En entrevista con Poblanerías.com, María Susana Herrada Reyes, directora del área, explica que este espacio atiende principalmente a menores de las casas de asistencia y a quienes son canalizados desde el Centro de Rehabilitación Integral (CRII). El servicio también está disponible para pacientes externos que cuentan con una referencia médica.

“El beneficio ecuestre es mucho motor; es parte de postura, fortalecimiento del cuerpo, de ligamentos y músculos, percepción corporal, alineación y equilibrio”, comenta.

Según explica, el contacto con el caballo activa funciones físicas y cognitivas que resultan clave en tratamientos para niñas y niños con autismo, parálisis cerebral o síndrome de Down, los principales diagnósticos que atienden.

Actualmente, el centro brinda servicio a 35 usuarios y cuenta con tres caballos entrenados especialmente para la terapia.

El más reciente en incorporarse se llama Duvalín, un ejemplar que, según la especialista, cumple con todas las características necesarias para este tipo de trabajo: madurez, temperamento tranquilo y un cuerpo adecuado para que suban dos personas durante las sesiones.

Estima que con su llegada, el equipo podrá ampliar la atención a 20 pacientes más.

Terapia accesible y con resultados visibles

Las sesiones de equinoterapia se adaptan al ritmo de cada usuario. En algunos casos se ofrecen dos por semana; en otros, basta una sola. Cada intervención dura aproximadamente 20 minutos, tiempo suficiente para generar avances notables.

“Hemos visto mucha seguridad, independencia, mejora en la postura y en la atención. Subirse a un animal de 400 kilos no es fácil, pero los niños adquieren confianza, pierden el miedo y se estimulan de forma integral”, explica la terapeuta.

En las actividades, los menores no solo montan. También realizan ejercicios de sensibilización y percepción, como pintar, tocar el pelaje del caballo o interactuar con diferentes texturas.

Estas experiencias –dijo– fortalecen la concentración, la coordinación y el autocontrol.

“El niño se da cuenta dónde está en su espacio, que hay una distancia que debe guardar con el animal. Esa conciencia corporal también es terapéutica”, añade.

Para los menores de las casas de asistencia, el servicio es gratuito. En el caso de los pacientes canalizados por el CRII, se realiza un estudio socioeconómico y se fija una cuota de recuperación mínima, que puede variar entre 40 y 100 pesos por sesión. En comparación, una terapia privada de equinoterapia suele superar los 500 pesos.

“Es una terapia de primer nivel. Contamos con un equipo humano formado por terapeutas físicos, psicólogas y caballerangos. Mantener un caballo es costoso, pero gracias al apoyo del gobierno, este beneficio puede llegar a más personas”, comenta Herrada.

Requisitos y proceso para solicitar la equinoterapia

El acceso al servicio inicia en el Centro de Rehabilitación Integral (CRI), donde un médico evalúa cada caso. Si el especialista determina que el movimiento no está contraindicado, emite una referencia médica para comenzar el proceso en el centro ecuestre del DIF.

“Necesitamos una referencia médica del CRII. Si el médico autoriza, solo nos traen sus documentos y abrimos el expediente aquí”, precisa la encargada.

En algunos casos, el movimiento puede representar un riesgo, por lo que la valoración previa es indispensable.

Los caballos utilizados son cuidadosamente seleccionados y sensibilizados antes de integrarse al trabajo terapéutico.

“Deben ser caballos maduros, nobles, castrados si son machos, con un temperamento tranquilo. Aquí los desensibilizamos a los ruidos, materiales o rampas para que estén listos para la terapia”, explica.

La directora señala que además de la función terapéutica, el programa representa una muestra de trabajo interdisciplinario pues combina el trabajo de psicólogas, terapeutas físicos y caballerangos quienes colaboran para acompañar a los niños durante cada sesión.

Entrevista: Lizeth Flores Jácome

Video: Ana Fernanda Hernández

Fotos: Mariana del Villar

