Historia en fotos: “¿Dónde están las buenas chambas?” Especial de Ñañaras

Así fue el detrás de cámaras del especial de Halloween de la serie poblana ¿Dónde están las buenas chambas?, grabado en Veracruz.

Xalapa, Veracruz, 5 de octubre de 2025. En medio del bosque, entre caminos de tierra y vegetación densa, se filmó el “Especial de Ñañaras”, un capítulo especial de Halloween de la serie poblana ¿Dónde están las buenas chambas?.

El equipo de Poblanerías.com fue testigo del segundo día de rodaje, realizado en la localidad de Cinco Palos, Veracruz, donde jóvenes cineastas poblanos dieron vida a una producción independiente.

El set fue montado en una cabaña del Rancho Tres Marías, y más tarde se trasladó a un río cercano, donde se filmaron escenas clave del episodio especial.

Ahí se desarrollaron algunas entrevistas, se hicieron registros fotográficos y en video del proceso de dirección, caracterización, sonido y actuación.

Especial de halloween de DELBC
La cabaña en medio del bosque
La fachada de la locación principal, una cabaña en Rancho Tres Marías, muestra el ambiente rural y aislado donde se filmó parte del especial de Halloween. (Foto: La Resistencia)

Especial de Halloween DELBC

Especial de Halloween DELBC
Inicio de jornada de grabación.
El equipo técnico ajusta cámaras y sonido mientras se prepara para la segunda jornada de filmación en la localidad veracruzana de 5 Palos. (Fotos: La Resistencia)
Especial de Halloween DELBC
Dirección en acción por
Ruth Juárez, directora del proyecto, da indicaciones al elenco y staff antes de una toma clave dentro del set. (Foto: La Resistencia)
DELBCH 0001
Revisión del guion en locación
La directora de escena revisa el guion impreso para coordinar escenas en la próxima locación. (Foto: La Resistencia)

DELBCH 0111

DELBCH 0116
Caracterización y maquillaje
Algunos de los actores se preparan para la caracterización de sus personajes para las siguientes tomas. (Foto: La Resistencia)¿Dónde están las buenas chambas?
Especial de halloween
El elenco en rodaje
Actores ensayan una escena importante del episodio, bajo una iluminación tenue que refuerza el tono de suspenso para el especial de halloween.(Foto: La Resistencia)

especial de halloween

Especial de Halloween
Elementos del set: utilería y ambientación
Detalles especifícos de los objetos utilizados en las escenas, elegidos para reforzar cosas características del episodio de “ñañaras”. (Foto: La Resistencia)
especial de halloween
Entrevistas antes del cambio de locación:
La directora Ruth, explica cómo la locación fue elegida para desafiar a los personajes y enriquecer la narrativa de terror. (Foto: La Resistencia)
especial de halloween
Entrevista con el productor
José Cortázar comparte los retos logísticos del rodaje independiente, señalando la complejidad de producir en exteriores.(Foto: La Resistencia)
especial de halloween
Equipo técnico en escena.
El staff de producción ajusta su equipo antes de iniciar una grabación en exteriores.(Foto: La Resistencia)

DELBCH 0020

Especial de Halloween
Camino al río: segunda locación
Ambos equipos (Poblanerias y  DELBC) se trasladan al segundo set del día: un río en medio del bosque que se utilizará para escenas esenciales del especial de ñañaras. (Foto: La Resistencia)

Dónde están las buenas chambas, una producción poblana de cine independiente

especial de halloween

especial
Rodaje en exteriores
Cámaras listas y micrófonos desplegados mientras el elenco actúa dentro del río, bajo la supervisión de dirección. (Foto: La Resistencia)
especial de halloween
Casi al finalizar las grabaciones, Emmanuel, responsable del sonido directo, habló sobre el trabajo realizado durante el rodaje. Comentó sobre las particularidades de grabar en exteriores y su colaboración con el resto del equipo técnico. (Foto: La Resistencia)
especial de halloween
Para concluir con las entrevistas, Angel Palacios quien interpreta a Edgar en la serie, realizo una invitación al público para ver el especial de ñañaras. (Foto: La Resistencia)
DELBCH 0145
El equipo de Poblanerías documenta los últimos momentos de filmación, cumpliendo el objetivo de retratar el proceso creativo de esta producción poblana independiente. (Foto: La Resistencia)

especial de halloween

Créditos de cobertura

Fotografías: Juan Carlos Sánchez Díaz, Mariana Del Villar Flores

Levantamiento de imagen y entrevistas: Ana Fernanda Rosas, Mariana Ortega López

 

 

