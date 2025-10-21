Xalapa, Veracruz, 5 de octubre de 2025. En medio del bosque, entre caminos de tierra y vegetación densa, se filmó el “Especial de Ñañaras”, un capítulo especial de Halloween de la serie poblana ¿Dónde están las buenas chambas?.
El equipo de
fue testigo del segundo día de rodaje, realizado en la localidad de Cinco Palos, Veracruz, donde jóvenes cineastas poblanos dieron vida a una producción independiente. Poblanerías.com
El set fue montado en una cabaña del Rancho Tres Marías, y más tarde se trasladó a un río cercano, donde se filmaron escenas clave del episodio especial.
Ahí se desarrollaron algunas entrevistas, se hicieron registros fotográficos y en video del proceso de dirección, caracterización, sonido y actuación.
La cabaña en medio del bosque La fachada de la locación principal, una cabaña en Rancho Tres Marías, muestra el ambiente rural y aislado donde se filmó parte del especial de Halloween. (Foto: La Resistencia)
Inicio de jornada de grabación. El equipo técnico ajusta cámaras y sonido mientras se prepara para la segunda jornada de filmación en la localidad veracruzana de 5 Palos. (Fotos: La Resistencia)
Dirección en acción por Ruth Juárez, directora del proyecto, da indicaciones al elenco y staff antes de una toma clave dentro del set. (Foto: La Resistencia)
Revisión del guion en locación La directora de escena revisa el guion impreso para coordinar escenas en la próxima locación. (Foto: La Resistencia)
Caracterización y maquillaje Algunos de los actores se preparan para la caracterización de sus personajes para las siguientes tomas. (Foto: La Resistencia)
El elenco en rodaje Actores ensayan una escena importante del episodio, bajo una iluminación tenue que refuerza el tono de suspenso para el especial de halloween.(Foto: La Resistencia)
Elementos del set: utilería y ambientación Detalles especifícos de los objetos utilizados en las escenas, elegidos para reforzar cosas características del episodio de “ñañaras”. (Foto: La Resistencia)
Entrevistas antes del cambio de locación: La directora Ruth, explica cómo la locación fue elegida para desafiar a los personajes y enriquecer la narrativa de terror. (Foto: La Resistencia)
Entrevista con el productor José Cortázar comparte los retos logísticos del rodaje independiente, señalando la complejidad de producir en exteriores.(Foto: La Resistencia)
Equipo técnico en escena. El staff de producción ajusta su equipo antes de iniciar una grabación en exteriores.(Foto: La Resistencia)
Camino al río: segunda locación Ambos equipos (Poblanerias y DELBC) se trasladan al segundo set del día: un río en medio del bosque que se utilizará para escenas esenciales del especial de ñañaras. (Foto: La Resistencia)
Rodaje en exteriores Cámaras listas y micrófonos desplegados mientras el elenco actúa dentro del río, bajo la supervisión de dirección. (Foto: La Resistencia)
Casi al finalizar las grabaciones, Emmanuel, responsable del sonido directo, habló sobre el trabajo realizado durante el rodaje. Comentó sobre las particularidades de grabar en exteriores y su colaboración con el resto del equipo técnico. (Foto: La Resistencia)
Para concluir con las entrevistas, Angel Palacios quien interpreta a Edgar en la serie, realizo una invitación al público para ver el especial de ñañaras. (Foto: La Resistencia)
El equipo de Poblanerías documenta los últimos momentos de filmación, cumpliendo el objetivo de retratar el proceso creativo de esta producción poblana independiente. (Foto: La Resistencia)
Créditos de cobertura
Fotografías: Juan Carlos Sánchez Díaz, Mariana Del Villar Flores
Levantamiento de imagen y entrevistas: Ana Fernanda Rosas, Mariana Ortega López
—
POB/MDV