Así fue el detrás de cámaras del especial de Halloween de la serie poblana ¿Dónde están las buenas chambas?, grabado en Veracruz.

Xalapa, Veracruz, 5 de octubre de 2025. En medio del bosque, entre caminos de tierra y vegetación densa, se filmó el “Especial de Ñañaras”, un capítulo especial de Halloween de la serie poblana ¿Dónde están las buenas chambas?.

El equipo de Poblanerías.com fue testigo del segundo día de rodaje, realizado en la localidad de Cinco Palos, Veracruz, donde jóvenes cineastas poblanos dieron vida a una producción independiente.

El set fue montado en una cabaña del Rancho Tres Marías, y más tarde se trasladó a un río cercano, donde se filmaron escenas clave del episodio especial.

Ahí se desarrollaron algunas entrevistas, se hicieron registros fotográficos y en video del proceso de dirección, caracterización, sonido y actuación.

Créditos de cobertura

Fotografías: Juan Carlos Sánchez Díaz, Mariana Del Villar Flores

Levantamiento de imagen y entrevistas: Ana Fernanda Rosas, Mariana Ortega López

POB/MDV