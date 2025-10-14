Presentan Estrategia Punto Seguro para atender casos de acoso sexual

La estrategia Punto Seguro fue presentada en Puebla como una acción para ofrecer espacios donde mujeres víctimas de acoso sexual o en situación de vulnerabilidad puedan recibir atención inmediata y acompañamiento.

De acuerdo a un comunicado, la Estrategia Punto Seguro es un mecanismo de colaboración entre la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género y establecimientos participantes, que brindarán apoyo inmediato a mujeres en situación de riesgo, sin distinción de edad.

Durante la presentación se destacó la importancia de la colaboración entre el sector privado y la sociedad civil para fortalecer mecanismos de prevención y respuesta frente a la violencia hacia mujeres en la capital poblana.

La titular de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, Zaira González Gómez, explicó el funcionamiento de la estrategia y el papel de los establecimientos adheridos, que ofrecerán asistencia empática y libre de revictimización.

En ese sentido, se realizó una firma de convenio con la cadena comercial OXXO, para que sus tiendas operen como Puntos Seguros momentáneos. Aunado a la colocación del distintivo que identificará a cada establecimiento como “Punto Seguro”.

Con esta iniciativa, se busca garantizar que mujeres y adolescentes cuenten con espacios seguros, accesibles y confiables en momentos de riesgo.

