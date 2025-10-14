La empresa Estrella Roja Puebla recibió el distintivo “Hecho en México” otorgado por la Secretaría de Economía Federal, en reconocimiento a su trayectoria, innovación y aportes al desarrollo económico y social del país.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la compañía, con la presencia de Juan Carlos Natale, representante de la Secretaría de Economía, y Eduardo Cue Juárez, director general de Grupo Estrella Roja.

Durante la ceremonia, Natale destacó el valor histórico de la empresa poblana y su contribución al fortalecimiento del empleo en México. Subrayó que Estrella Roja Puebla ha pasado de operar con una pequeña flotilla de seis unidades en la década de 1940, a consolidarse como una organización sólida con más de 500 autobuses y presencia nacional.

“Es una empresa que representa el orgullo poblano, genera empleos, impulsa la economía local y demuestra que la innovación también se construye desde Puebla”, señaló Natale al entregar el reconocimiento oficial.

Ocho décadas de historia y compromiso con Puebla

En su intervención, Eduardo Cue Juárez recordó que la historia de Estrella Roja Puebla comenzó hace más de 80 años, cuando un pequeño grupo de emprendedores decidió ofrecer un servicio de transporte con sentido humano.

Desde entonces, explicó, la empresa ha acompañado a generaciones de poblanos, convirtiéndose en un referente del transporte seguro y de calidad. “Estrella Roja no solo ha trasladado pasajeros; ha movido historias, familias y esperanzas”, afirmó el directivo.

Dijo que la compañía fue pionera en conectar Puebla con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un servicio que marcó un antes y un después en la movilidad de la región.

Consideró que el distintivo “Hecho en México” simboliza el esfuerzo colectivo de miles de colaboradores que, desde distintas áreas, fortalecen una empresa construida con manos poblanas y talento mexicano.

Significado del distintivo “Hecho en México”

El distintivo “Hecho en México” se otorga a empresas que promueven la competitividad nacional y elevan los estándares de calidad de los productos y servicios mexicanos.

Para Estrella Roja Puebla, este reconocimiento representa un compromiso renovado con la innovación, la responsabilidad y la excelencia.

“Este sello nos recuerda que lo nuestro no se fabrica en serie, se construye con pasión y con un corazón que nunca se detiene”, expresó Eduardo Cue Juárez durante la ceremonia.

El directivo agradeció a los conductores, personal administrativo, técnicos y colaboradores que forman parte de la empresa, así como a las autoridades federales por reconocer el trabajo que impulsa la economía local y nacional.

Innovación, empleo y desarrollo desde Puebla

De acuerdo con Natale, la Secretaría de Economía Federal busca fortalecer la relación con empresas poblanas que contribuyen al crecimiento regional. En ese sentido, destacó que Estrella Roja Puebla es un ejemplo de expansión sostenida, generación de empleo y confianza del consumidor.

Actualmente, la empresa transporta a más de seis millones de pasajeros al año, impulsando tanto la conectividad regional como la actividad turística y comercial.

El funcionario federal también adelantó que se analizan nuevos proyectos de colaboración entre la Federación, el Gobierno del Estado y los municipios, con el propósito de seguir apoyando a compañías que mantienen operaciones sostenibles y compromiso social.

