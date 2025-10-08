El estreno del film Frankenstein, dirigido por Guillermo del Toro, será el 23 de octubre en las salas de cine de arte del Complejo Cultural Universitario (CCU). Este lanzamiento forma parte del ciclo de cine dedicado al director, que se llevará a cabo del 20 al 22 de octubre y ofrecerá proyecciones gratuitas de sus obras anteriores.

Ciclo de cine de Guillermo del Toro

Estreno de Frankenstein

La película adapta el relato de Mary Shelley sobre un científico que crea una criatura a través de un experimento, lo que lleva a trágicas repercusiones para ambos. Su elenco incluye a Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth.

Horarios: Del 23 de octubre al 5 de noviembre, con funciones diarias a las 12:00, 15:00, 18:00 y 21:00 horas (doblada al español desde el 23; subtitulada desde el 27).

Costo: $50 pesos por entrada general.

La Forma del Agua

Esta historia es sobre una mujer muda que trabaja en un laboratorio de alta seguridad del gobierno durante la Guerra Fría en Estados Unidos, donde encuentra un experimento clasificado y desarrolla una conexión inesperada.

Horarios: 20 de octubre a las 5:00 p.m. y 7:30 p.m.

Costo: Entrada libre.

Clasificación: B15 (mayores de 15 años).

El Callejón de las Almas Perdidas

La trama gira en torno a un hombre ambicioso que aprende trucos de mentalismo y los usa para engañar a personas adineradas en la ciudad de Nueva York de los años 40, pero enfrenta consecuencias inesperadas al aliarse con una psiquiatra.

Horarios: 21 de octubre a las 3:00 p.m. y 6:00 p.m.

Costo: Entrada libre.

Clasificación: B15 (mayores de 15 años).

Pinocchio

Guillermo presenta una versión animada del clásico cuento de la marioneta de madera que cobra vida, con un enfoque musical.

Horarios: 22 de octubre a las 5:00 p.m. y 7:30 p.m.

Costo: Entrada libre.

Clasificación: B15 (mayores de 15 años).

