Estudiantes de la BUAP ganan 7 medallas en Paralimpiada Nacional 2025

En la Paralimpiada Nacional 2025 de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), con sede en Aguascalientes del 22 de septiembre al 12 de octubre, tres estudiantes de la BUAP destacaron en la disciplina de para atletismo al obtener un total de siete medallas: cuatro de oro y tres de plata.

De acuerdo a un comunicado las y los deportistas son Alexander Romero Calderón, de la Preparatoria Enrique Cabrera Barroso; Hanna Camila Vázquez García, de la Facultad de Derecho; y Sophia Guadalupe Martínez Toribio, de la Preparatoria Emiliano Zapata.

En la categoría juvenil menor T11 (ceguera total), Alexander Romero Calderón consiguió tres medallas de oro en las pruebas de 400, 800 y 1,500 metros planos, así como una de plata en relevos 4×100, junto con su guía y hermano Miguel Romero. En el World Parathletics Grand Prix 2025, celebrado en Guadalajara, obtuvo el segundo lugar en 1,500 metros planos y el tercer lugar en 400 metros planos.

Hanna Camila Vázquez García, en la categoría juvenil superior T11, logró una medalla de oro en salto de longitud y dos medallas de plata en 100 y 200 metros planos, junto a su entrenadora Irma Suárez Aragón. En el World Parathletics Grand Prix 2025, celebrado en mayo, ganó una medalla de oro en salto de longitud.

Por su parte, Sophia Guadalupe Martínez Toribio alcanzó posiciones destacadas en los 400, 800 y 1,500 metros planos, dentro de la categoría juvenil mayor T11, acompañada de su guía Abraham Rosete Sánchez, coordinador de Deporte Adaptado de la BUAP. En el World Para Athletics Grand Prix 2025, obtuvo medalla de bronce en los 1,500 metros planos.

La participación de las y los estudiantes de la BUAP en estas competencias refleja el impulso institucional al deporte adaptado y la formación de atletas de alto rendimiento que representan a Puebla en competencias nacionales e internacionales.

