Estudiantes BUAP ganan oro en Infomatrix Argentina 2025

La aplicación Signavox, creada por alumnos de la BUAP, traduce el lenguaje de señas mexicano y ganó oro en Infomatrix Argentina 2025.

Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Electrónica (FCE) de la BUAP ganaron la medalla de oro en Infomatrix Argentina 2025 con su aplicación Signavox, una herramienta web capaz de traducir el lenguaje de señas mexicano (LSM) en oraciones escritas.

De acuerdo a un comunicado, el equipo conformado por Iralice Cardona Castillo, Fernando León Oropeza y José Orizaga y Espin, asesorados por el maestro Nicolás Quiroz Hernández, compitió con participantes de al menos seis países en la categoría de desarrollo de software. Este proyecto había obtenido previamente el primer lugar en la competencia Fepro 2025, organizada por la Facultad de Ciencias de la Computación de la BUAP, lo que les dio la acreditación para asistir al certamen internacional.

Signavox nació en el Laboratorio SLED de la FCE, un centro de desarrollo de prototipos electrónicos donde se diseñan proyectos que fortalecen la formación de estudiantes de licenciatura y posgrado. De este espacio han surgido otros proyectos galardonados en 2019, 2024 y 2025.

Cómo funciona

El desarrollo de la aplicación involucró el uso de inteligencia artificial para reconocer señas y convertirlas en texto. Iralice Cardona se encargó de la base de datos, Fernando León del modelo de IA y José Orizaga del desarrollo de la interfaz. Cuando una persona realiza señas frente a la cámara, el sistema detecta movimientos de hombros, brazos, manos y rostro, generando un modelo en tres dimensiones para traducir las señas a palabras y luego a oraciones completas.

“Lo que hacemos es tomar 42 poses o imágenes que se mandan al modelo implementado, el cual registra los movimientos y genera la traducción”, explicó Fernando León. José Orizaga añadió que el lenguaje de señas no utiliza tantos conectores como el español, por lo que el modelo trabaja con probabilidades para formar oraciones coherentes.

Para comprender mejor las necesidades de las personas usuarias del LSM, el equipo contó con la asesoría de una psicóloga y de las especialistas Victoria Alemán y Mariana Mendoza, esta última maestra en lenguaje de señas y persona con discapacidad auditiva.

Reconocimiento internacional

El maestro Nicolás Quiroz destacó que la medalla de oro en Infomatrix Argentina representa un doble logro, pues los alumnos compitieron con proyectos de otros países con más tiempo de desarrollo. Resaltó que su éxito se debió a la capacidad de autogestión, comunicación y trabajo en equipo de los jóvenes.

Impacto social

La aplicación Signavox busca favorecer la inclusión social de personas con discapacidad auditiva. Según datos del INEGI, en 2021 había casi seis millones de personas con discapacidad en México, de las cuales el 12.1 por ciento presenta problemas de audición. Signavox podría facilitar el acceso de niñas y niños sordos a la educación básica bilingüe en español y LSM, ayudando a reducir las brechas educativas y laborales.

A futuro, los creadores planean mejorar la aplicación para lograr una traducción bidireccional —de señas a texto y de texto a señas— y buscar financiamiento que permita continuar su desarrollo.

