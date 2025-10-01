Los próximos 25 y 26 de octubre de 2025 se llevará a cabo la edición número 20 de la Expo Akai Puebla 2025, uno de los eventos más importantes de cultura geek, doblaje, anime y entretenimiento en México.

La sede será el Centro de Convenciones de la ciudad de Puebla, con actividades de 11:00 a.m. a 8:00 p.m., incluyendo conciertos, conferencias, concursos y experiencias de realidad virtual.

Precios y boletos para Expo Akai 2025

Los accesos se dividen en fases de preventa y venta en taquilla, con opciones para un día o ambos días:

Un día (25 o 26 de octubre) Fase 1: $100 (1 julio – 23 agosto) Fase 2: $120 (24 agosto – 15 septiembre) Fase 3: $130 (16 septiembre – 18 octubre) Taquilla: $150 (día del evento)

Ambos días (25 y 26 de octubre) Fase 1: $180 (1 julio – 23 agosto) Fase 2: $220 (24 agosto – 15 septiembre) Fase 3: $230 (16 septiembre – 18 octubre) No disponible en taquilla



Los boletos pueden adquirirse en Boletia.com o directamente en las taquillas del recinto.

Invitados especiales

Expo Akai 2025 reunirá a reconocidos actores y actrices de doblaje, además de artistas y colectivos:

Fernanda Robles Patiño – voz de Lori Loud (The Loud House) y Nefera de Nile (Monster High).

– voz de Lori Loud (The Loud House) y Nefera de Nile (Monster High). Rebeca Patiño – voz de C.C. Babcock (La Niñera), Princesa Celestia (My Little Pony) y Bellatrix Lestrange (Harry Potter).

– voz de C.C. Babcock (La Niñera), Princesa Celestia (My Little Pony) y Bellatrix Lestrange (Harry Potter). Amanda Flores – cantante y actriz de doblaje en producciones de Disney como Grandes Héroes: La Serie.

– cantante y actriz de doblaje en producciones de Disney como Grandes Héroes: La Serie. Víctor Ugarte – voz de Harry Potter, Sasuke Uchiha (Naruto) y Goten (Dragon Ball).

También estarán presentes Lady Dusha, Turra Cover, Lizyh San, Bunny Bry, Maya Salgado, Patassdegato, Cinacchi, Nat the Killer, Jack Wise y colectivos de ilustradores como Panecillos y Papatacornio.

Concursos de Expo Akai 2025

Ilustración: categorías digital, tradicional e infantil, con premios para los tres primeros lugares.

Dance Cover: categorías individual y grupal. Los ganadores recibirán hasta 6 mil pesos en efectivo y premios adicionales.

La inscripción a ambos concursos es gratuita.

Cómo llegar al Centro de Convenciones Puebla

En transporte público : tomar la Línea 3 del RUTA y descender en la estación San Francisco, caminando unos minutos hasta el Centro de Convenciones.

: tomar la y descender en la estación San Francisco, caminando unos minutos hasta el Centro de Convenciones. También llegan las rutas 52, 68, 19, 67, 1, 23A y Ruta A.

