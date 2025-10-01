Del 2 al 7 de octubre de 2025 se celebrará la Expo Feria Teteles 2025, en honor a la Virgen del Rosario. El evento reunirá más de 70 actividades culturales, artísticas, gastronómicas y turísticas, con la presencia de países invitados como Marruecos y Pakistán, quienes compartirán parte de su cultura y artesanías.

De acuerdo con Fernando Machorro Fuentes, director de Turismo de Acatzingo, se espera la visita de entre 8 mil y 10 mil asistentes diarios, así como una derrama económica cercana a los 3 millones de pesos.

Actividades de la Expo Feria Teteles 2025

El programa incluye actividades religiosas, presentaciones artísticas, danza, teatro, juegos tradicionales y mecánicos, torneos deportivos, exposiciones ganaderas, pabellones gastronómicos y artesanales. Además, Teteles será sede del Encuentro Nacional de Bandas de Música.

La inauguración del pabellón artesanal será el jueves 2 de octubre a las 12:30 p.m. en la calle Enrique León, con acceso gratuito.

Cartelera artística

Entre los eventos más esperados destacan:

Viernes 3 de octubre : Concierto Rockotlán, 8:00 p.m.

: Concierto Rockotlán, 8:00 p.m. Sábado 4 de octubre : Huapangueada, 4:00 p.m. y Concurso Nacional de Marching Band.

: Huapangueada, 4:00 p.m. y Concurso Nacional de Marching Band. Domingo 5 de octubre : Lucha Libre AAA, 5:00 p.m.

: Lucha Libre AAA, 5:00 p.m. Martes 7 de octubre: Jaripeo ranchero, 3:00 p.m.; concierto de Griss Romero, 8:00 p.m.; y baile de feria con Sonora Dinamita, 10:00 p.m.

Eventos deportivos, culturales y religiosos

La feria contará con torneos de basquetbol, voleibol, fútbol, ajedrez y cachibol, además del Primer Trail Nocturno del Rosario 5K.

En el ámbito cultural, se realizarán exposiciones de pintura, presentaciones de voladores, teatro y el Festival del Mole Corazón Serrano.

En lo religioso, la programación incluye comuniones, confirmaciones y la misa principal en honor a la Virgen del Rosario el 7 de octubre.

Más de 150 expositores estarán presentes, entre ellos representantes de Marruecos, Pakistán y municipios poblanos como Cuetzalan, Cholula y Tecali de Herrera. Habrá venta de mezcal, miel, artesanías y antojitos típicos de la región.

Cómo llegar a Teteles desde Puebla

El traslado en automóvil particular toma alrededor de 2 horas con 15 minutos, con un costo aproximado de 405 pesos en casetas.

En transporte público, desde la CAPU se puede tomar un autobús de la línea Autobuses Vía por 252 pesos. En taxis de aplicación, el viaje cuesta cerca de 979 pesos en Didi y mil 910 pesos en Uber.

La feria contará con presencia de la Policía Estatal Turística, Policía Estatal y seguridad municipal. Para quienes deseen hospedarse en Teteles, hay disponibles 17 hoteles con 250 habitaciones, con precios entre 300 y 550 pesos por noche.

–

POB/AFR