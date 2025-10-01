“Mala Madre”, de la artista Tania O. Hernández, se presenta como una exposición que analiza la maternidad desde múltiples ángulos.

Ubicada en San Pedro Museo de Arte, la muestra utiliza técnicas textiles para abordar las experiencias, decisiones y desafíos de las mujeres en torno a este rol.

Mala Madre en San Pedro Museo de Arte

La primera sala de la exposición se centra en las elecciones relacionadas con la maternidad.

Según el texto curatorial de Eduardo Fregoso, subdirector de Curaduría de Museos Puebla, la exposición muestra las experiencias de mujeres que deciden no ser madres, cuestionando la expectativa social de gestar, así como de quienes optan por la adopción o interrumpen un embarazo, destacando que la maternidad no se limita a la biología, sino que incluye la construcción de vínculos afectivos.

Psicología de la exposición

La segunda sala explora los procesos psicológicos de la maternidad. Fregoso indica que, durante el embarazo, el cerebro femenino reduce su tamaño en un 9% y reorganiza sus conexiones, aumentando la plasticidad, la sensibilidad emocional y la percepción de riesgo, influenciada por hormonas como oxitocina, dopamina y prolactina.

La exposición presenta las emociones que surgen, como amor, miedo, cansancio, ansiedad y culpa; mostrando el contraste entre las expectativas sociales y las vivencias reales.

Marternar en la actualidad

En la tercera sala, Mala Madre aborda la vida diaria de quienes maternan. Claudia Castelán, curadora, explica que el término “maternar” incluye acciones como cuidar, alimentar, limpiar y defender, pero también implica errores y agotamiento.

La exposición resalta realidades como las maternidades solitarias o precarizadas; la artista utiliza el bordado y la costura para reflejar estos procesos, comparando el trabajo textil con el esfuerzo continuo de la crianza.

¿Cómo llegar a la exposición “Mala Madre”?

Mala Madre se exhibe en el San Pedro Museo de Arte, ubicado en 4 Norte #203, Centro Histórico de Puebla, hasta el 11 de enero de 2026.

Fregoso invita a los visitantes a explorar testimonios en primera persona a través de códigos QR expuestos en las obras, ofreciendo una mirada más profunda a las experiencias presentadas en la exposición.

