El número de víctimas mortales por las lluvias en la Sierra Norte de Puebla aumentó a 15, mientras que seis personas continúan en calidad de desaparecidas. La Secretaría de Gobernación estatal informó que las labores de localización se mantienen activas en distintas zonas afectadas por deslaves y el desbordamiento de ríos.

De acuerdo con el reporte más reciente, entre las personas localizadas sin vida se encuentran Celeste Barrios Muñoz y Fernando Meléndez Ríos, quienes fueron encontrados en la presa de Tenango de las Flores y en el municipio de Xicotepec de Juárez, respectivamente.

Mientras que, José Manuel Moisés Santos, fue localizado con vida en el municipio de Huauchinango, donde actualmente recibe atención médica.

Fallecidos por municipio tras el desastre

De acuerdo con el reporte oficial del Gobierno de Puebla, con corte al 14 de octubre de 2025, se confirmaron 14 personas fallecidas por las afectaciones derivadas de las lluvias en la Sierra Norte de Puebla.

Entre las víctimas se encuentran: Juan José López Ramírez (23 años) y Miguel Díaz (45 años), originarios de Pahuatlán; Antonio Reyes Velázquez (26 años), de Jopala; y Cirila Espinosa Santos (48 años), de Tlacuilotepec.

En Huauchinango se reportó el mayor número de decesos, con Julio Cruz Moreno (40 años), Evelia Salas Aguilar (41 años), Adela Cruz Salas (21 años), Esperanza Cruz Salas (13 años), Estefanía Cruz Salas (3 años), Pablo Trejo Hernández (39 años), Alicia Ortega Rodríguez (39 años), María Maximino Cruz Vega (30 años), María Magdalena Sosa Santos (60 años) y Celeste Barrios Muñoz (41 años).

La víctima número 15 puede ser Fernando Meléndez Ríos, cuyo cuerpo fue hallado pero aún no ha sido plenamente identificado, informaron autoridades estatales.

A casi una semana del desastre, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas mantiene operativos en distintos municipios. Entre las personas que continúan desaparecidas se encuentran:

Liam Tadeo González Lechuga

Pedro Segura Muñoz

Sergio Franco Juárez

Juana Aurelia Valencei González

Albino Calderón Islas

Lázaro Gayosso Rodríguez

Las labores de rastreo se concentran en las zonas donde existen indicios de que las personas fueron vistas por última vez, con apoyo de binomios caninos, drones y personal especializado en rescate.

El Gobierno de Puebla coordina acciones de apoyo y reconstrucción

El gobernador Alejandro Armenta y la coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales del Gobierno de México, Leticia Ramírez Amaya, recorrieron las colonias Nuevo Monterrey y Chapultepec, en Huauchinango, para supervisar los avances en la limpieza de escombros y lodo.

Durante la visita, el mandatario estatal instruyó la evaluación de un muro de contención solicitado por vecinos, en una zona donde una vivienda permanece en riesgo. Técnicos de infraestructura acudirán a inspeccionar el sitio.

“Las familias no están solas; todas las dependencias, incluida Agricultura y Desarrollo Rural, están integradas en un plan de recuperación integral que contempla la reconstrucción de puentes y viviendas”, afirmó Armenta.

Por su parte, Leticia Ramírez Amaya destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum se mantiene informada sobre las labores de recuperación y sobre el censo de viviendas dañadas, que servirá para la entrega de apoyos federales.

El delegado de Bienestar, Rodrigo Abdala, indicó que el censo incluirá todas las viviendas afectadas y que no será necesario conservar los inmuebles dañados para acceder al apoyo. Además, se confirmó que Huauchinango funcionará como centro de operaciones estatal para coordinar los recursos destinados a la emergencia.

–

pOB/LFJ