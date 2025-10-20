A Yair “N”, sargento segundo de la Guardia Nacional, lo detuvieron como presunto implicado en el feminicidio en la Guardia Nacional ocurrido el 14 de octubre en Acapulco, Guerrero. La víctima fue Stephany Carmona Rojas, una joven de 19 años originaria de Ajalpan, Puebla, quien prestaba servicio en el 51 Batallón de la corporación.

La detención se llevó a cabo el 18 de octubre, alrededor de las 10:00 horas, en la zona de Llano Largo, cerca del cuartel donde se reportaron los hechos, de acuerdo con la información difundida en distintos medios de comunicación, el elemento fue puesto a disposición de las autoridades militares, ya que la Guardia Nacional depende administrativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El caso será procesado bajo el fuero militar, y Yair N. fue trasladado a la prisión militar de la Primera Región, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Familia exige justicia por el feminicidio en la Guardia Nacional

De acuerdo con los reportes periciales, Stephany Carmona perdió la vida dentro de las instalaciones del Batallón 51 tras recibir dos impactos de bala en la cabeza. En un primer comunicado, la corporación informó que el hecho ocurrió durante una práctica de tiro; sin embargo, la familia rechazó esa versión.

“Mi hija no estaba en un entrenamiento, fue asesinada”, declaró María Fernanda Carmona, madre de la joven, quien pidió que la investigación se realice con perspectiva de género y sin encubrimientos. La familia también solicitó que el caso no se mantenga bajo reserva y que se transparente el proceso dentro de la jurisdicción militar.

Previo a su muerte, Stephany habría denunciado acoso y hostigamiento laboral por parte de mandos del Batallón 51. En mensajes compartidos con una compañera, expresó preocupación por posibles represalias si formalizaba sus quejas. “Así son de perros. Yo hice un parte y ni así”, escribió en una conversación difundida en redes sociales.

Los familiares relataron que, inicialmente, fueron informados de que la joven había sufrido un accidente en el campo de tiro y se encontraba en cirugía. Sin embargo, horas después se les comunicó su fallecimiento. Al acudir al hospital, afirmaron que no encontraron personal médico ni explicaciones oficiales, y que el cuerpo de Stephany fue hallado dentro de una bodega, dentro de una bolsa negra.

El cuerpo fue trasladado el 17 de octubre a Ajalpan, Puebla, donde familiares, amigos y vecinos la despidieron entre flores y consignas de justicia. Una manta con la frase “Justicia para Stephany” encabezó la procesión hacia el panteón municipal. Durante el sepelio, los asistentes exigieron a las autoridades que el feminicidio en la Guardia Nacional no quede impune.

