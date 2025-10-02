Fenómenos astronómicos de octubre: Oriónidas, Andrómeda y conjunción

Los fenómenos astronómicos de octubre incluyen la conjunción de la Luna y Saturno, la lluvia de Oriónidas y la observación de Andrómeda.

En los cielos otoñales, donde las lluvias han quedado atrás, se podrá observar una serie de fenómenos astronómicos en octubre, entre ellos la Galaxia de Andrómeda, la conjunción de la Luna con Saturno y la lluvia de meteoros Oriónidas.

De acuerdo a un comunicado, también se recuerda la trayectoria de William Lassell, astrónomo aficionado que pasó de ser fabricante de cerveza a descubridor de satélites planetarios.

Un astrónomo fabricante de cerveza

William Lassell, nacido en 1799 en Bolton, Reino Unido, fue astrónomo autodidacta. Tras varios intentos construyó un telescopio reflector con el que realizó descubrimientos importantes como Tritón en Neptuno (1846), Hiperión en Saturno (1848) y los satélites Ariel y Umbriel en Urano (1851). Su trabajo fue reconocido por la Real Sociedad Astronómica del Reino Unido.

El reencuentro: Luna y Saturno

El 6 de octubre a las 2:57 horas de Tiempo Universal (20:57 horas del centro de México), se registrará la conjunción de la Luna y Saturno. La Luna pasará a 3° 47’ al norte de Saturno. El evento será visible a simple vista en dirección de las constelaciones de Piscis y Acuario.

Las famosas Oriónidas

La lluvia de meteoros Oriónidas tendrá actividad entre el 2 de octubre y el 7 de noviembre, con su máximo el 21 de octubre. Se espera una tasa máxima de 15 meteoros por hora, aunque algunas fuentes prevén hasta 80 fugaces. El radiante se ubica en la constelación de Orión y el origen de los escombros es el cometa Halley.

La emblemática Galaxia de Andrómeda

La Galaxia de Andrómeda, también conocida como M31 o NGC224, es una galaxia espiral observable a simple vista en cielos oscuros. Con una magnitud aparente de 3.4, está ubicada a 2.5 millones de años luz. Estará bien posicionada para su observación durante varios meses en la parte noreste del cielo nocturno.

NGC 300, la galaxia más brillante del grupo Escultor

NGC 300 se localiza a 6 millones de años luz, con un diámetro de 94 mil años luz. Descubierta en 1876 por James Dunlop, es la galaxia más brillante de su grupo y puede observarse con binoculares o telescopios pequeños en noches oscuras.

Fases de la Luna (horario del centro de México)

Luna Llena: 06 de octubre 21:47 (357,346 km)

06 de octubre 21:47 (357,346 km) Cuarto Menguante: 13 de octubre 12:13 (376,854 km)

13 de octubre 12:13 (376,854 km) Luna Nueva: 21 de octubre 06:26 (402,332 km)

21 de octubre 06:26 (402,332 km) Cuarto Creciente: 29 de octubre 10:21 (390,881 km)

Eventos orbitales

Luna en perigeo: 08 de octubre 06:38 (361,428 km, 33.2’ de arco)

08 de octubre 06:38 (361,428 km, 33.2’ de arco) Luna en apogeo: 23 de octubre 17:30 (406,435 km, 29.4’ de arco)

