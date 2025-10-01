Del 4 al 6 de octubre de 2025 se llevará a cabo la Feria Patronal del Barrio del Calvario 2025 en Acatzingo, Puebla, un evento que combina tradición, cultura y música, con invitados internacionales como Pakistán y Marruecos, además de la participación de artistas como Rayito Colombiano y Germán Montero.

En conferencia de prensa, Fernando Machorro Fuentes, director de Turismo de Acatzingo, informó que esperan la visita de entre 8 mil y 10 mil asistentes, lo que generará una derrama económica estimada de 350 mil a 450 mil pesos.

Actividades Feria del Calvario 2025

La Feria del Calvario 2025 contará con una granja interactiva, recorridos de turismo apícola y un pabellón gastronómico con antojitos mexicanos. También se realizará la tradicional dinámica de “Las Palomas”, un ritual en el que se cuelgan juguetes y utensilios de cocina en ramas de fresno, costumbre que en sus orígenes incluía aves vivas.

La entrada a los espectáculos de música en vivo será gratuita.

Programa artístico y cultural

Sábado 4 de octubre

6:00 am, Mañanitas

Domingo 5 de octubre

6:00 am, Mañanitas al Santo Patrón San Francisco de Asís

7:00 am, Banda de música

1:00 pm, Celebración eucarística

2:00 pm, procesión por las calles de la capilla

3:00 pm, Danza de Gracejos y toriteros de San Sebastián Villanueva

4:00 pm, Compañía de títeres La Bruja de Huamantla, Tlaxcala

4:30 pm, Concierto de mariachi

5:30 pm, palo encebado

6:00 pm, Tradicionales palomas

9:00 pm, Código G, Rayito Colombiano y Germán Montero

Lunes 6 de octubre

4:00 pm, Solista Maro López

4:30 pm, Cochinitos Encebados

6:00 pm, Tradicionales palomas

7:00 pm, Imitador sorpresa

9:00 pm, Banda Chiquillos y Grupo Norteño Insaciable

Expositores de la Feria del Calvario 2025

En esta edición participarán 15 expositores, entre ellos delegaciones de Pakistán y Marruecos, que compartirán parte de su cultura y artesanías. Además, municipios poblanos como Tecali de Herrera, Cuetzalan, Amozoc, Pahuatlán y Cholula estarán presentes con productos locales.

El municipio de Acatzingo participará con muestras de mezcal, miel y panqués de tuna y nopal.

Servicios y hospedaje en Acatzingo

La feria contará con la presencia de la Policía Estatal Turística, Policía Estatal y seguridad municipal. Para quienes visiten el municipio, habrá disponibilidad en 17 hoteles con 250 habitaciones, con precios que van de 300 a 550 pesos por noche.

Llegar desde Puebla a Acatzingo

Automóvil: Aproximadamente 1 hora de trayecto; cuota de caseta: 90 pesos.

Autobuses AU desde la CAPU con costo de 62 pesos. Taxis de aplicación: Uber (952 pesos, 1h 20m aprox.) y DIDI (152 pesos, 1h 8m aprox.).

