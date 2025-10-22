La Feria de la Hojaldra se llevará a cabo del 29 de octubre al 1 de noviembre en el Parque del Carmen, a unas calles del Zócalo de Puebla. El evento tiene como objetivo mostrar la diversidad del pan de muerto tradicional en el marco de las celebraciones de Día de Muertos.

Organizada por la Unión de Tahoneros de Puebla, la feria contará con la participación de 10 expositores locales que ofrecerán hojaldras en distintas presentaciones: desde las más tradicionales hasta versiones con rellenos y diseños contemporáneos.

Tradicionales y gourmet en la Feria de la Hojaldra

Las y los asistentes podrán encontrar hojaldras chicas, medianas y grandes. También habrá variedades rellenas con ingredientes como Nutella, queso con zarzamora, mazapán, nata con nuez, chocolate, así como versiones glaseadas, azucaradas y una nueva edición inspirada en el estilo talavera.

En rueda de prensa, Raúl Vidal y Ángel Méndez, representantes de la Unión de Tahoneros, indicaron que esperan vender más de 20 mil piezas durante los cuatro días del evento. Explicaron que las hojaldras rellenas, también llamadas “gourmet”, responden a una demanda de las nuevas generaciones, aunque insisten en preservar las tradiciones vinculadas con esta pieza emblemática.

Precios, tradición y ubicación de la Feria de la Hojaldra

Los organizadores de la Feria de la Hojaldra, señalaron que la finalidad del evento es promover el consumo de productos elaborados por panaderías familiares y locales, a precios accesibles. Las hojaldras estarán disponibles desde 30 o 50 pesos, y en el caso de las rellenas, pueden alcanzar hasta los 200 pesos.

Ángel Méndez detalló que el precio del huevo ha aumentado un 15%, mientras que el costo de la harina ha disminuido ligeramente, lo que les permite mantener precios accesibles sin afectar la economía de quienes visitan la feria.

Además de fomentar el consumo local, el evento busca reforzar el simbolismo del pan de muerto en la cultura mexicana. La forma de la hojaldra tiene un significado especial: la canilla representa los huesos del cuerpo, el círculo central simboliza el cráneo, y el ajonjolí representa las lágrimas. Estos elementos remiten al ciclo de la vida y la muerte, tradición que se preserva desde épocas prehispánicas.

La feria de la Hojaldra estará abierta de 9:00 a 21:00 horas, con acceso gratuito. La sede es el Parque del Carmen, ubicado entre la calle 16 de Septiembre y las avenidas 15 y 17 Oriente, en el Centro Histórico de Puebla.