Del 7 al 16 de noviembre se celebrará la Feria de San Martin Texmelucan 2025, en honor a el obispo San Martin de Tours (santo patrono de la región), contará con la participación de artistas locales, juegos mecánicos, zonas gastronómicas entre otros espacios.

Cartelera de la Feria de San Martin Texmelucan

El presidente municipal de Cuautlancingo, Juan Manuel Alonso Ramírez, informó que el acceso a la Feria del municipio tendrá un costo de 100 pesos por persona. El boleto incluirá la entrada al Teatro del Pueblo, donde se presentarán conciertos de géneros como regional mexicano, rock urbano, pop y rock nacional. Además, el mismo acceso permitirá el uso gratuito de los juegos mecánicos instalados en el recinto ferial.

Durante los diez días de la feria se presentarán:

Viernes 7 de noviembre: La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

Sábado 8 de noviembre: Cuisillos

Domingo 9 de noviembre: Trono de México

Lunes 10 de noviembre: El Tri de Alex Lora

Martes 11 de noviembre: Lucha Libre y Show Infantil (Paw Patrol)

Miércoles 12 de noviembre: Sonido Famoso Jaime Guzmán

Jueves 13 de noviembre: Matute

Viernes 14 de noviembre: El Malilla

Sábado 15 de noviembre: Luis R. Conríquez

Domingo 16 de noviembre: Kumbia Kings

¿Cómo llegar a San Martin Texmelucan?

Desde la terminal de la CAPU en Puebla, la empresa Estrella Roja ofrece salidas hacia Cuautlancingo cada 40 minutos a partir de las 6:00 de la mañana. El costo del boleto es de 44 pesos y el trayecto tiene una duración aproximada de 40 a 50 minutos.

Lee también: Desfile de catrinas, recorridos de leyendas y más en La Muerte es un Sueño

Para quienes viajan desde la Ciudad de México, los autobuses de AU y Estrella Roja salen de la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO) con frecuencia durante el día. El recorrido dura cerca de una hora y media, y el costo del pasaje por persona oscila entre 150 y 200 pesos, dependiendo de la línea y el horario.

—

POB/MMM