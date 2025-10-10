Del 28 de octubre al 2 de noviembre de 2025 se llevará a cabo la segunda edición del Festival Ánimas y Raíces, organizado por el Ayuntamiento de Cuautlancingo, con el propósito de fortalecer las tradiciones del Día de Muertos.

Todas las actividades del festival se realizarán en el Parque Recreativo “El Ameyal”, ubicado en la colonia Estrellas del Mar, en la localidad de El Carmen, Cuautlancingo y el acceso será gratuito para todo el público durante los seis días del evento.

¿Qué actividades destacan durante el Festival Ánimas y Raíces?

Al igual que en su primera edición, el Festival Ánimas y Raíces incluirá el tradicional concurso de ofrendas de Día de Muertos, en el que podrán participar escuelas, trabajadores del gobierno y grupos de amigos, quienes competirán por distintos premios.

Durante la presentación del festival, Jovany Pedraza, director de la Secretaría de Arte y Cultura, detalló algunas de las actividades que formarán parte del programa.

28 de octubre

11:00 a.m. – 12:00 p.m. inauguración de la “Intervención de cráneos en vivo” y la presentación del musical en vivo que presenta “Juliana en la Casa del Campesino”

4:00 p.m. – 6:00 p.m. Taller de pintacaritas, elaboración de tocados, juegos de lotería mexicana, tallado de calabazas y exposición de dibujos en la inspectoría de la Reserva Territorial Quetzalcóatl

6:30 p.m. – 7:30 p.m. Exhibición de danzón con abuelitos del DIF en la explanada municipal

7:00 p.m. Concurso de catrinas y catrines en la explanada municipal de Cuautlancingo

31 de octubre

4:00 p.m. – 6:00 p.m. Intervención de cráneos en vivo en la Casa del Campesino

7:00 p.m. – 8:00 p.m. Concurso de ofrendas en el parque Recreativo el Ameyal

1 de noviembre

7:00 p.m. – 8:00 p.m. Intervención de cráneos en vio en Casa del Campesino

7:30 p.m. – 8:30 p.m. Noche de mariachi en la explanada

2 de noviembre

7:00 a.m. – 8:00 p.m. Carrera Ánimas y Raíces 3 y 5 kilómetros

8:00 a.m. – 10:00 a.m. Masterclass de zumba con temática de catrinas y catrines

Parque Recreativo el Ameyal

12:00 p.m. – 4:00 p.m. Intervención de cráneos en vivo

5:00 p.m. – 6:00 p.m. Entrega de reconocimientos a artistas

7.30 p.m. – 8:30 p.m. Noche de mariachi

Explanada municipal

Altar monumental en Casa del Campesino

Catrinas monumentales en parque Recreativo el Ameyal y Explanada Municipal de Cuautlancingo

¿Dónde está Cuautlancingo?

El municipio de Cuautlancingo se ubica en la zona centro-oeste del estado de Puebla y forma parte de la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala. Se encuentra al norte de la capital poblana y colinda con el municipio de San Pedro Cholula.

Entre las rutas de transporte público que llegan a Cuautlancingo se encuentran la Ruta M28, la Ruta M6A y la línea 4 del RUTA.

