El festival de la Luz y de la Vida en Chignahuapan, celebra su 29ª edición; el evento tradicional de día de muertos se llevará a cabo del próximo 30 de octubre al 3 de noviembre de 2025.

Como anunciaron en rueda de prensa José Carmona León, presidente del comité organizador, y Juan Rivera Trejo, presidente municipal; habrá funciones especiales y actividades gratuitas y de pago.

Festival de la Luz y de la Vida en Chignahuapan

De acuerdo con las autoridades, el evento principal incluye una programación variada.

El 30 de octubre la función es dedicada a quienes compraron boletos en 2024 y no pudieron asistir. A las 18:30 horas se llevará acabo el encendido del árbol en el zócalo, para que los turistas puedan disfrutar también de esta actividad.

Para el 31 de octubre, se planea un concurso de ofrendas, recorrido por tapetes monumentales y la segunda función pagada del festival a las 20:00 horas, precedida por una caminata desde el zócalo al teatro a las 19:00.

El 1 de noviembre destaca la inauguración de la ofrenda de las mil luces a las 18:00, se hace el recorrido con antorchas tradicionales y una presentación del festival de la “Luz de la Vida” a las 20:00.

El 2 de noviembre repite la caminata con antorchas desde el zócalo y es un día de acceso pagado al festival. Finalmente, el 3 de noviembre cierra con el desfile de la calavera a las 18:30, el comité invita a los visitantes a ir disfrazados.

Al inicio de la rueda de prensa se describió al festival como “uno de los eventos más representativos de Chignahuapan y de todo nuestro país”, y se presentó como “el mejor festival de Día de Muertos de todo México”, resaltando su mezcla de tradición, cultura, arte y espiritualidad con proyección internacional.

Reembolsos Festival de la Luz y de la Vida de 2024

Hicieron hincapié en el tema de los boletos adquiridos en 2024, José Carmona León explicó que las personas deben contactar a la Dirección de Turismo con sus boletos y folios para verificar si ya recibieron reembolso.

“En caso de que no se les reintegró, nosotros reagendamos o ponemos un nuevo boleto, se los hacemos llegar de manera digital. En caso de que vengan presencialmente, lo imprimimos y se los entregamos en ese momento”, indicó.

Te puede interesar: Matisse, Emmanuel, Festival de Ska y más GRATIS en la Feria de Tlaxcala

Carmona aclaró que ya se devolvió alrededor del 30% de los boletos, y que el número pendiente es bajo.

“Muchos quieren vivir otra vez la experiencia, por eso les está dando un día especial… pero si todavía a estas alturas pudiera ver el caso de alguna persona que dijera… “ya no quiero ir, quiero que me lo regresen”, se lo vamos a regresar, solo estamos buscando la manera de la comprobación…Aquí lo importante es que la gente sepa que estamos abiertos a un diálogo” agregó.

Para atención personalizada puedes contactar a los números: 797-101-2257 (presidente del comité organizador) y 22 23 43 39 83 (WhatsApp, Jorge Iván Flores Cortez).

Organización y Seguridad

Los boletos para esta edición ya están disponibles en la página oficial festivaldelaluzdelavida.com, con precios desde 300 pesos hasta 1,300 pesos en la zona muelle. Las funciones del 31 de octubre y 2 de noviembre requieren pago.

“Es todo un programa integral hecho con amor, hecho con las manos de la gente de Chignahuapan y que lo ofrecemos para todo México y para todo el mundo. Queremos recibir a mucha gente”, enfatizó el presidente municipal.

Cómo llegar a Chignahuapan desde Puebla

De acuerdo con Capufe, el trayecto de la ciudad de Puebla a Chignahuapan abarca 120 km y dura alrededor de 1 hora y 58 minutos en automóvil, considerando las condiciones de la carretera y una velocidad promedio. Además se indica en su página que la ruta pasa por dos casetas de peaje: Zacatelco, con un costo de 72 pesos, y Michac II, con 99 pesos, lo que suma un total de 171 pesos para un auto.

En transporte público, desde la Central de Autobuses de Puebla (CAPU), la empresa ATAH brinda opciones directas a Chignahuapan. Según la página oficial de camiones ATAH, el boleto en clase Ejecutivo cuesta 244 pesos por adulto, mientras que en clase SUPRA el precio es de 261 pesos. Las salidas son frecuentes, lo que facilita el viaje para asistir al evento.

_

POB/AFR