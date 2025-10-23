El Festival de las Almas Teziutlán 2025 se realizará del 28 de octubre al 3 de noviembre con actividades culturales, artísticas y tradicionales en distintos puntos del municipio. Esta edición incluirá recorridos, desfiles, video mapping, conciertos y presentaciones escénicas que buscan preservar las costumbres del Día de Muertos en la región.

Actividades gratuitas del Festival de las Almas en Teziutlán

Para esta edición, se ampliará la ruta de las Catrinas, que serán instaladas en la Estación del Ferrocarril, la Plaza Cívica, el Parque Municipal, el Santuario del Carmen, el Panteón Municipal y Paseo Altagracia. Las fachadas de estos espacios serán intervenidas con iluminación y elementos decorativos, con el propósito de crear un recorrido nocturno en torno a la memoria y las tradiciones locales.

El Festival de las Almas comenzará el martes 28 de octubre con la inauguración de la exposición del pintor Raúl Díaz en el Museo de la Estación del Ferrocarril, programada a las 12:00 horas. Ese mismo día, a las 16:00 horas, se realizará el Desfile de las Almas, que partirá desde La Maquinita y recorrerá la avenida Hidalgo hasta llegar a la calle Allende.

El miércoles 29 de octubre se desarrollarán los Recorridos de Leyendas, una serie de representaciones escénicas que recuperan historias populares de Teziutlán y sus alrededores. Las funciones tendrán lugar en la Casa de Cultura, el Palacio Municipal, el Teatro Victoria, el Atrio del Carmen y el Panteón Municipal, con horarios a las 19:00 y 20:30 horas.

El jueves 30 de octubre, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) participará con la presentación del Xantolo, una celebración tradicional de la Huasteca que integra música y danza, en la Plaza Cívica y el Parque Municipal.

A las 18 horas del 30 de octubre, se llevará a cabo la Caminata de las Almas, que partirá desde Paseo Altagracia hacia el Panteón Municipal, donde se realizará la colocación de velas y globos de Cantoya como parte de un acto simbólico.

El viernes 31 de octubre continuará la programación en la Plaza Cívica con actividades como Pinta Caritas, de 15:00 a 18:00 horas; la Carrera de las Almas, a las 17:00 horas; y la lectura dramatizada “Macario”, a las 19:00 horas, a cargo del grupo de teatro Moria.

El sábado 1 de noviembre se llevará a cabo un espectáculo de video mapping titulado “El Guardián del Tiempo”, con cinco funciones proyectadas sobre la fachada de la Catedral entre las 19:00 y 21:45 horas. Además, ese día se repetirá la actividad infantil de Pinta Caritas en la Plaza Cívica.

El domingo 2 de noviembre se presentará el Concierto de las Almas, bajo el título “Sinfonía de las Almas”, a las 20:30 horas en la Plaza Cívica. Finalmente, el festival concluirá el lunes 3 de noviembre con la Rodada del Terror, programada a las 20:30 horas sobre la avenida Hidalgo.

