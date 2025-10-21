Del 22 de octubre al 9 de noviembre se realizará un encuentro más del Festival Entre Vivos y Muertos, para conmemorar el Día de Muertos en el estado de Puebla, que contará con diversas actividades culturales, entre las que destaca la ofrenda monumental y desfile de calaveras.
En rueda de prensa, la Secretaría de Cultura de Puebla anunció que se realizarán eventos en honor a las tradiciones de el día de muertos.
¿Qué actividades habrá en el Festival Entre Vivos y Muertos?
Centro Histórico de Puebla
Viernes 24 de octubre – 19:00 hrs
Inauguración de la exposición “Me lleva la huesuda”
Lugar: Plancha del Zócalo de la Ciudad
Viernes 31 de octubre – 18:00 hrs
Desfile Tradicional de Catrinas
Recorrido: Av. Juárez al Parque del Carmen
Centro Cultural “San Roque”
Av. Don Juan de Palafox y Mendoza #605, Centro Histórico de Puebla, Pue.
Del sábado 25 de octubre al domingo 9 de noviembre – 11:00 a 18:00 hrs
Visita la exposición “Me lleva la huesuda” muestra de mil 500 piezas de calaveritas
Del miércoles 29 de octubre al lunes 3 de noviembre – 10:00 a 21:00 hrs
Ofrenda monumental dedicada al gremio artístico
Cineteca “Luis Buñuel”
En la Cineteca Luis Buñuel habrá el ciclo de cine Macabro, con las siguientes funciones:
Viernes 31 de octubre – 19:00 hrs
Zurdo
Sábado 1 de noviembre – 16:00 hrs
Las leyendas: El origen
Sábado 1 de noviembre – 19:00 hrs
Escuela de miedo
Martes 4 de noviembre – 18:00 hrs
Guardianes de Oz
Jueves 6 de noviembre – 17:00 hrs
Conozca la cabeza de Juan Pérez
Jueves 6 de noviembre – 19:00 hrs
Rabia
Viernes 7 de noviembre – 17:00 hrs
Pastorela
Viernes 7 de noviembre – 19:00 hrs
1973
Sábado 8 de noviembre – 16:00 hrs
Conversatorio: ¿Por qué nos gusta el cine de género? Audiencias, exhibición y producción de cine de horror en México
Participan: Emilio Portes, Lex Ortega · Modera: Edna Campos Tenorio
Sábado 8 de noviembre – 17:30 hrs
Belzebuth
Sábado 8 de noviembre – 19:00 hrs
Muertamorfosis
Casa de la Cultura “Prof. Pedro Ángel Palou Pérez”
Av. 5 Oriente #5, Centro Histórico de Puebla, Pue.
Miércoles 22 de octubre – 16:00 hrs
Conferencia: Fiesta y tradición (Xantolo)
Sala “Rodríguez Alconedo”· Imparte: Arturo Gómez Martínez
Jueves 23 de octubre – 16:00 hrs
Conferencia: Hacia el Mictlán
Sala “Rodríguez Alconedo” · Imparte: Daniel Sánchez Águila
Viernes 24 de octubre – 16:00 hrs
Conferencia: Altares y ofrendas
Sala “Rodríguez Alconedo” · Imparte: Julián Andrade
Viernes 24 de octubre – 17:00 hrs
Obra de teatro: Muertos y al vacilón
Compañía Mexicana de Teatro “El Telón” · Sala “Rodríguez Alconedo”
Sábado 25 de octubre – 17:00 hrs
Maratón de terror: Cuentos y leyendas
Biblioteca Pública “Gabino Barreda” · Imparte: Fenicia Munguía
Domingo 26 de octubre – 12:00 hrs
Concierto OTEP
Orquesta Típica del Estado de Puebla · Patio central
Domingo 28 de octubre – 12:00 hrs
Inauguración de la ofrenda monumental dedicada a las Mujeres Indígenas
Patio central
Domingo 28 de octubre – 12:30 hrs
Inauguración de las ofrendas del 55.º “Concurso Artístico de Altares y Ofrendas”
Patio central
Sala Teatro “Luis Cabrera”
Av. 5 Oriente #5, Centro Histórico de Puebla, Pue.
Jueves 23 de octubre – 14:00 y 15:00 hrs
Obra de teatro: El entierro prematuro
Facultad de Artes Plásticas y Audiovisuales BUAP
Viernes 24 de octubre – 16:00 y 17:00 hrs
Obra de teatro: Aquí se respira el miedo
Facultad de Artes Plásticas y Audiovisuales BUAP
Sábado 25 de octubre – 17:00 hrs
Concierto de Lenguas Indígenas
Tino Garan (Xochitlán, Pue.), Rolas Arte Tutunakú (Amitzlán, Pue.), Tepenaní Eco Volcánico (Coyomeapan, Pue.), Rockercoat (Puebla, Pue.)
Domingo 26 de octubre – 16:00 hrs
Concierto: Pórtiko Mictlan
Lunes 27 de octubre – 17:00 hrs
Obra de teatro: La muerte viene bailando
Martes 28 de octubre – 16:00 hrs
Obra de teatro: Entre flores y sabores
Martes 28 de octubre – 17:00 hrs
Presentación de danza: Baile de los 41
Miércoles 29 de octubre – 17:00 hrs
Obra de teatro: Leyendas de amor y muerte
Jueves 30 de octubre – 17:00 hrs
Obra de teatro: Cuadros para celebrar
Viernes 31 de octubre – 17:00 hrs
Ofrenda: Carlos Arellano
Sábado 1 de noviembre – 18:00 hrs
Concierto: Iván García y los Yonkis
Domingo 2 de noviembre – 17:00 hrs
Concierto: Fuensanta feat. Gabriel Millet, Álex Lázaro e Isa Crespos
Género: Canción experimental · Países Bajos / México / Costa Rica / Brasil / España
—
POB/LFJ