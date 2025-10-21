Del 22 de octubre al 9 de noviembre se realizará un encuentro más del Festival Entre Vivos y Muertos, para conmemorar el Día de Muertos en el estado de Puebla, que contará con diversas actividades culturales, entre las que destaca la ofrenda monumental y desfile de calaveras.

En rueda de prensa, la Secretaría de Cultura de Puebla anunció que se realizarán eventos en honor a las tradiciones de el día de muertos.

¿Qué actividades habrá en el Festival Entre Vivos y Muertos?

Centro Histórico de Puebla Viernes 24 de octubre – 19:00 hrs

Inauguración de la exposición “Me lleva la huesuda”

Lugar: Plancha del Zócalo de la Ciudad Viernes 31 de octubre – 18:00 hrs

Desfile Tradicional de Catrinas

Recorrido: Av. Juárez al Parque del Carmen

Centro Cultural “San Roque” Av. Don Juan de Palafox y Mendoza #605, Centro Histórico de Puebla, Pue. Del sábado 25 de octubre al domingo 9 de noviembre – 11:00 a 18:00 hrs

Visita la exposición “Me lleva la huesuda” muestra de mil 500 piezas de calaveritas Del miércoles 29 de octubre al lunes 3 de noviembre – 10:00 a 21:00 hrs

Ofrenda monumental dedicada al gremio artístico

Cineteca “Luis Buñuel” En la Cineteca Luis Buñuel habrá el ciclo de cine Macabro, con las siguientes funciones: Viernes 31 de octubre – 19:00 hrs

Zurdo Sábado 1 de noviembre – 16:00 hrs

Las leyendas: El origen Sábado 1 de noviembre – 19:00 hrs

Escuela de miedo Martes 4 de noviembre – 18:00 hrs

Guardianes de Oz Jueves 6 de noviembre – 17:00 hrs

Conozca la cabeza de Juan Pérez Jueves 6 de noviembre – 19:00 hrs

Rabia Viernes 7 de noviembre – 17:00 hrs

Pastorela Viernes 7 de noviembre – 19:00 hrs

1973 Sábado 8 de noviembre – 16:00 hrs

Conversatorio: ¿Por qué nos gusta el cine de género? Audiencias, exhibición y producción de cine de horror en México

Participan: Emilio Portes, Lex Ortega · Modera: Edna Campos Tenorio Sábado 8 de noviembre – 17:30 hrs

Belzebuth Sábado 8 de noviembre – 19:00 hrs

Muertamorfosis

Casa de la Cultura “Prof. Pedro Ángel Palou Pérez” Av. 5 Oriente #5, Centro Histórico de Puebla, Pue. Miércoles 22 de octubre – 16:00 hrs

Conferencia: Fiesta y tradición (Xantolo)

Sala “Rodríguez Alconedo”· Imparte: Arturo Gómez Martínez Jueves 23 de octubre – 16:00 hrs

Conferencia: Hacia el Mictlán

Sala “Rodríguez Alconedo” · Imparte: Daniel Sánchez Águila Viernes 24 de octubre – 16:00 hrs

Conferencia: Altares y ofrendas

Sala “Rodríguez Alconedo” · Imparte: Julián Andrade Viernes 24 de octubre – 17:00 hrs

Obra de teatro: Muertos y al vacilón

Compañía Mexicana de Teatro “El Telón” · Sala “Rodríguez Alconedo” Sábado 25 de octubre – 17:00 hrs

Maratón de terror: Cuentos y leyendas

Biblioteca Pública “Gabino Barreda” · Imparte: Fenicia Munguía Domingo 26 de octubre – 12:00 hrs

Concierto OTEP

Orquesta Típica del Estado de Puebla · Patio central Domingo 28 de octubre – 12:00 hrs

Inauguración de la ofrenda monumental dedicada a las Mujeres Indígenas

Patio central Domingo 28 de octubre – 12:30 hrs

Inauguración de las ofrendas del 55.º “Concurso Artístico de Altares y Ofrendas”

Patio central

Sala Teatro “Luis Cabrera” Av. 5 Oriente #5, Centro Histórico de Puebla, Pue. Jueves 23 de octubre – 14:00 y 15:00 hrs

Obra de teatro: El entierro prematuro

Facultad de Artes Plásticas y Audiovisuales BUAP Viernes 24 de octubre – 16:00 y 17:00 hrs

Obra de teatro: Aquí se respira el miedo

Facultad de Artes Plásticas y Audiovisuales BUAP Sábado 25 de octubre – 17:00 hrs

Concierto de Lenguas Indígenas

Tino Garan (Xochitlán, Pue.), Rolas Arte Tutunakú (Amitzlán, Pue.), Tepenaní Eco Volcánico (Coyomeapan, Pue.), Rockercoat (Puebla, Pue.) Domingo 26 de octubre – 16:00 hrs

Concierto: Pórtiko Mictlan Lunes 27 de octubre – 17:00 hrs

Obra de teatro: La muerte viene bailando Martes 28 de octubre – 16:00 hrs

Obra de teatro: Entre flores y sabores Martes 28 de octubre – 17:00 hrs

Presentación de danza: Baile de los 41 Miércoles 29 de octubre – 17:00 hrs

Obra de teatro: Leyendas de amor y muerte Jueves 30 de octubre – 17:00 hrs

Obra de teatro: Cuadros para celebrar Viernes 31 de octubre – 17:00 hrs

Ofrenda: Carlos Arellano Sábado 1 de noviembre – 18:00 hrs

Concierto: Iván García y los Yonkis Domingo 2 de noviembre – 17:00 hrs

Concierto: Fuensanta feat. Gabriel Millet, Álex Lázaro e Isa Crespos

Género: Canción experimental · Países Bajos / México / Costa Rica / Brasil / España

