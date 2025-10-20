Festival Sendero al Mictlán 2025: Ofrece desde leyendas hasta concursos

El Festival Sendero al Mictlán tendrá eventos en el Parque Intermunicipal y barrios de San Andrés Cholula, con diversas actividades.

Hasta el 8 de noviembre, San Andrés Cholula realizará el Festival Sendero al Mictlán 2025, con múltiples días de actividades culturales, artísticas y gastronómicas enfocadas en el Día de Muertos. La sede principal será el Parque Intermunicipal del municipio, con corredores de venta de pan de muerto, también conocido como hojaldra, y artesanías, además de un foro escénico.

De acuerdo al programa presentado por autoridades municipales, en esta esta quinta edición se contemplan concursos, proyecciones de Cine Panteón, experiencias inmersivas, presentaciones musicales y teatrales, así como desfiles y charlas temáticas.

El arranque fue el 17 de octubre con una rodada temática; mientras que el cierre será con la Carrera de las Iglesias 2025.

Entre los atractivos permanentes destacan las catrinas monumentales, el Corredor de Pan de Muerto Artesanal y el Corredor de Artesanías. Además, el Festival Sendero al Mictlán, también llevará actividades a juntas auxiliares.

En ese sentido, el Festival Sendero al Mictlán contará con experiencias sensoriales, teatro, danza, música, proyecciones y actividades para todo el público.

Las dependencias municipales de Cultura y Turismo, Igualdad Sustantiva, Desarrollo Económico y del Bienestar participan de forma coordinada para la operación de la agenda, según detalló el Ayuntamiento en un comunicado.

Calendario de actividades del Festival Sendero al Mictlán 2025

Viernes 24 de octubre

14:00 h | Ensamble Musical de la Universidad Interamericana | Escenario Principal

15:00 h | “Campeche”, Taller de Baile Folclórico de la Universidad IBERO | Escenario Principal

16:00 h | Música: Instituto Humart | Escenario Principal

17:00 h | Nautilus Escuela de Danza Contemporánea | Escenario Principal

18:00 h | Música: DJ Sebastian | Escenario Principal

19:00 h | Obra teatral: “Al Son de la Calavera”, Mirari Espectáculos | Escenario Principal

19:00 h | “Cholula: Entre la Vida y la Muerte”, Experiencia Sensorial | Panteón Municipal (cupo limitado, reservaciones 222 467 6000 ext. 134)

20:00 h | Música: Rock-Pop Rous | Escenario Principal

20:30 h | “Cholula: Entre la Vida y la Muerte”, Experiencia Sensorial | Panteón Municipal (cupo limitado, reservaciones 222 467 6000 ext. 134)

Sábado 25 de octubre

14:00 h | Concurso de Disfraces “El Armario del Mictlán” | Escenario Principal

15:00 h | Títeres: “Los Sueños También Vuelan”, La Titiritera | Escenario Principal

17:00 h | Obra teatral: “Embrujadas”, Raíces Teatro | Escenario Principal

18:00 h | Danza: “Almas que Bailan”, Le Cremé Acción Escénica | Escenario Principal

19:00 h | Obra teatral: “Al Son de la Calavera”, Mirari Espectáculos | Escenario Principal

19:00 h | “Cholula: Entre la Vida y la Muerte”, Experiencia Sensorial | Panteón Municipal (cupo limitado, reservaciones 222 467 6000 ext. 134)

20:00 h | Música: Edd Ramé Blues | Dirección de Arte y Cultura

20:30 h | “Cholula: Entre la Vida y la Muerte”, Experiencia Sensorial | Panteón Municipal (cupo limitado, reservaciones 222 467 6000 ext. 134)

Domingo 26 de octubre

16:00 h | Teatro: “¡Ultratumba! Los Cuentos del Más Allá”, Pablo Moreno | Escenario Principal

17:00 h | Obra teatral: “Leyendas de Puebla”, Compañía Voces del Terror | Escenario Principal

18:00 h | Ballet Folclórico Fundadores de Puebla | Escenario Principal

18:30 h | “Cholula: Entre la Vida y la Muerte”, Experiencia Sensorial | Panteón Municipal (cupo limitado, reservaciones 222 467 6000 ext. 134)

19:00 h | Música: Dueto Poker de Ases | Escenario Principal

19:30 h | “Cholula: Entre la Vida y la Muerte”, Experiencia Sensorial | Panteón Municipal (cupo limitado, reservaciones 222 467 6000 ext. 134)

20:00 h | Música: Los Neglis | Escenario Principal

Lunes 27 de octubre

18:00 h | Charla “Pases para la Vida Eterna, Cultos y Devociones Fúnebres en la Cholula Novohispana” | Plataforma Zoom

19:00 h | Cortometraje “Hasta los Huesos” (Dir. René Castillo) y proyección de “Coco” (Dir. Lee Unkrich y Adrián Molina) | Panteón de San Antonio Cacalotepec

Martes 28 de octubre

17:00 h | Alfombra de Cempasúchil y estreno del documental “Regresar” | Museo Regional de Cholula

19:00 h | Cortometraje “Los Muertos no Lloran” (Dir. Sergio Galdamez) y proyección de “Macario” (Dir. Roberto Gavaldón) | Panteón de la colonia Emiliano Zapata

Miércoles 29 de octubre

17:00 h | Proyección del documental “Regresar” | Museo Regional de Cholula

19:00 h | Cortometraje “Hierba Mala” (Dir. Carlos Trujano) y proyección de “La Noche de los Muertos Vivientes” (Dir. Tom Savini) | Panteón de San Luis Tehuiloyocan

Jueves 30 de octubre

15:00 h | Participación de la Universidad Madero | Escenario Principal

16:00 h | Música: Instituto Humart | Escenario Principal

17:00 h | Cantante versátil: Vania | Escenario Principal

18:00 h | Música: Dueto Poker de Ases | Escenario Principal

19:00 h | Carnaval “Un Viaje al Mictlán” | Delegación Atlixcáyotl

19:15 h | Leyendas: “Los Portales al Mictlán”, Raíces Teatro | Escenario Principal

20:00 h | Música: Rondalla Amor y Olvido | Escenario Principal

Viernes 31 de octubre

15:00 h | “Motocicletas, Arte y Tradición”, exposición de motocicletas intervenidas estéticamente con motivo del Día de Muertos | Escenario Principal

15:00 h | Participación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | Escenario Principal

16:00 h | Agrupaciones a cargo de Pasión FM 104.3 y Cinco Radio Comunicación Efectiva | Escenario Principal

19:00 h | Carnaval “Un Viaje al Mictlán” | Cabecera Municipal

20:30 h | “Cholula: Entre la Vida y la Muerte”, Experiencia Sensorial | Escalinata del Pocito

Sábado 1 de noviembre

12:00 h | Concurso de Disfraces de Mascotas | Escenario Principal

14:00 h | Música: Academia Diamante para Intérpretes | Escenario Principal

15:00 h | Agrupaciones a cargo de La Grupera, La Mera Mera 89.3 FM, Cinco Radio Comunicación Efectiva | Escenario Principal

19:00 h | “Cholula: Entre la Vida y la Muerte”, Experiencia Sensorial | Escalinata del Pocito

20:30 h | “Cholula: Entre la Vida y la Muerte”, Experiencia Sensorial | Escalinata del Pocito

21:00 h | Sendero Sonoro: Musicalización en vivo por OXOMAXOMA – VII – VEGAN CANIBAL | Parque Pirámide

Domingo 2 de noviembre

13:00 h | Concurso de Calaveritas Literarias “Calaversos 2025” | Escenario Principal

16:00 h | Cantante versátil: Vania | Escenario Principal

17:00 h | Dueto versátil: Poker de Ases | Escenario Principal

18:00 h | Obra teatral: “Tonallí”, Compañía Amazonas en Escena | Escenario Principal

18:30 h | “Cholula: Entre la Vida y la Muerte”, Experiencia Sensorial | Escalinata del Pocito

19:00 h | Música: “Noche a la Antigua” con Gorrión, María Rey, Moty Fuentes y El Diamante Azul | Escenario Principal

19:30 h | “Cholula: Entre la Vida y la Muerte”, Experiencia Sensorial | Escalinata del Pocito

Sábado 8 de noviembre

18:00 h | Carrera de las Iglesias 2025 | Cuota de inscripción y reservaciones: 222 214 0230 ext. 112

