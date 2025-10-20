Festival Sendero al Mictlán 2025: Ofrece desde leyendas hasta concursos

Hasta el 8 de noviembre, San Andrés Cholula realizará el Festival Sendero al Mictlán 2025, con múltiples días de actividades culturales, artísticas y gastronómicas enfocadas en el Día de Muertos. La sede principal será el Parque Intermunicipal del municipio, con corredores de venta de pan de muerto, también conocido como hojaldra, y artesanías, además de un foro escénico.
De acuerdo al programa presentado por autoridades municipales, en esta esta quinta edición se contemplan concursos, proyecciones de Cine Panteón, experiencias inmersivas, presentaciones musicales y teatrales, así como desfiles y charlas temáticas.
El arranque fue el 17 de octubre con una rodada temática; mientras que el cierre será con la Carrera de las Iglesias 2025.
Entre los atractivos permanentes destacan las catrinas monumentales, el Corredor de Pan de Muerto Artesanal y el Corredor de Artesanías. Además, el Festival Sendero al Mictlán, también llevará actividades a juntas auxiliares.
En ese sentido, el Festival Sendero al Mictlán contará con experiencias sensoriales, teatro, danza, música, proyecciones y actividades para todo el público.
Las dependencias municipales de Cultura y Turismo, Igualdad Sustantiva, Desarrollo Económico y del Bienestar participan de forma coordinada para la operación de la agenda, según detalló el Ayuntamiento en un comunicado.
Calendario de actividades del Festival Sendero al Mictlán 2025
Viernes 24 de octubre
- 14:00 h | Ensamble Musical de la Universidad Interamericana | Escenario Principal
- 15:00 h | “Campeche”, Taller de Baile Folclórico de la Universidad IBERO | Escenario Principal
- 16:00 h | Música: Instituto Humart | Escenario Principal
- 17:00 h | Nautilus Escuela de Danza Contemporánea | Escenario Principal
- 18:00 h | Música: DJ Sebastian | Escenario Principal
- 19:00 h | Obra teatral: “Al Son de la Calavera”, Mirari Espectáculos | Escenario Principal
- 19:00 h | “Cholula: Entre la Vida y la Muerte”, Experiencia Sensorial | Panteón Municipal (cupo limitado, reservaciones 222 467 6000 ext. 134)
- 20:00 h | Música: Rock-Pop Rous | Escenario Principal
- 20:30 h | “Cholula: Entre la Vida y la Muerte”, Experiencia Sensorial | Panteón Municipal (cupo limitado, reservaciones 222 467 6000 ext. 134)
Sábado 25 de octubre
- 14:00 h | Concurso de Disfraces “El Armario del Mictlán” | Escenario Principal
- 15:00 h | Títeres: “Los Sueños También Vuelan”, La Titiritera | Escenario Principal
- 17:00 h | Obra teatral: “Embrujadas”, Raíces Teatro | Escenario Principal
- 18:00 h | Danza: “Almas que Bailan”, Le Cremé Acción Escénica | Escenario Principal
- 19:00 h | Obra teatral: “Al Son de la Calavera”, Mirari Espectáculos | Escenario Principal
- 19:00 h | “Cholula: Entre la Vida y la Muerte”, Experiencia Sensorial | Panteón Municipal (cupo limitado, reservaciones 222 467 6000 ext. 134)
- 20:00 h | Música: Edd Ramé Blues | Dirección de Arte y Cultura
- 20:30 h | “Cholula: Entre la Vida y la Muerte”, Experiencia Sensorial | Panteón Municipal (cupo limitado, reservaciones 222 467 6000 ext. 134)
Domingo 26 de octubre
- 16:00 h | Teatro: “¡Ultratumba! Los Cuentos del Más Allá”, Pablo Moreno | Escenario Principal
- 17:00 h | Obra teatral: “Leyendas de Puebla”, Compañía Voces del Terror | Escenario Principal
- 18:00 h | Ballet Folclórico Fundadores de Puebla | Escenario Principal
- 18:30 h | “Cholula: Entre la Vida y la Muerte”, Experiencia Sensorial | Panteón Municipal (cupo limitado, reservaciones 222 467 6000 ext. 134)
- 19:00 h | Música: Dueto Poker de Ases | Escenario Principal
- 19:30 h | “Cholula: Entre la Vida y la Muerte”, Experiencia Sensorial | Panteón Municipal (cupo limitado, reservaciones 222 467 6000 ext. 134)
- 20:00 h | Música: Los Neglis | Escenario Principal
Lunes 27 de octubre
- 18:00 h | Charla “Pases para la Vida Eterna, Cultos y Devociones Fúnebres en la Cholula Novohispana” | Plataforma Zoom
- 19:00 h | Cortometraje “Hasta los Huesos” (Dir. René Castillo) y proyección de “Coco” (Dir. Lee Unkrich y Adrián Molina) | Panteón de San Antonio Cacalotepec
Martes 28 de octubre
- 17:00 h | Alfombra de Cempasúchil y estreno del documental “Regresar” | Museo Regional de Cholula
- 19:00 h | Cortometraje “Los Muertos no Lloran” (Dir. Sergio Galdamez) y proyección de “Macario” (Dir. Roberto Gavaldón) | Panteón de la colonia Emiliano Zapata
Miércoles 29 de octubre
- 17:00 h | Proyección del documental “Regresar” | Museo Regional de Cholula
- 19:00 h | Cortometraje “Hierba Mala” (Dir. Carlos Trujano) y proyección de “La Noche de los Muertos Vivientes” (Dir. Tom Savini) | Panteón de San Luis Tehuiloyocan
Jueves 30 de octubre
- 15:00 h | Participación de la Universidad Madero | Escenario Principal
- 16:00 h | Música: Instituto Humart | Escenario Principal
- 17:00 h | Cantante versátil: Vania | Escenario Principal
- 18:00 h | Música: Dueto Poker de Ases | Escenario Principal
- 19:00 h | Carnaval “Un Viaje al Mictlán” | Delegación Atlixcáyotl
- 19:15 h | Leyendas: “Los Portales al Mictlán”, Raíces Teatro | Escenario Principal
- 20:00 h | Música: Rondalla Amor y Olvido | Escenario Principal
Viernes 31 de octubre
- 15:00 h | “Motocicletas, Arte y Tradición”, exposición de motocicletas intervenidas estéticamente con motivo del Día de Muertos | Escenario Principal
- 15:00 h | Participación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | Escenario Principal
- 16:00 h | Agrupaciones a cargo de Pasión FM 104.3 y Cinco Radio Comunicación Efectiva | Escenario Principal
- 19:00 h | Carnaval “Un Viaje al Mictlán” | Cabecera Municipal
- 20:30 h | “Cholula: Entre la Vida y la Muerte”, Experiencia Sensorial | Escalinata del Pocito
Sábado 1 de noviembre
- 12:00 h | Concurso de Disfraces de Mascotas | Escenario Principal
- 14:00 h | Música: Academia Diamante para Intérpretes | Escenario Principal
- 15:00 h | Agrupaciones a cargo de La Grupera, La Mera Mera 89.3 FM, Cinco Radio Comunicación Efectiva | Escenario Principal
- 19:00 h | “Cholula: Entre la Vida y la Muerte”, Experiencia Sensorial | Escalinata del Pocito
- 20:30 h | “Cholula: Entre la Vida y la Muerte”, Experiencia Sensorial | Escalinata del Pocito
- 21:00 h | Sendero Sonoro: Musicalización en vivo por OXOMAXOMA – VII – VEGAN CANIBAL | Parque Pirámide
Domingo 2 de noviembre
- 13:00 h | Concurso de Calaveritas Literarias “Calaversos 2025” | Escenario Principal
- 16:00 h | Cantante versátil: Vania | Escenario Principal
- 17:00 h | Dueto versátil: Poker de Ases | Escenario Principal
- 18:00 h | Obra teatral: “Tonallí”, Compañía Amazonas en Escena | Escenario Principal
- 18:30 h | “Cholula: Entre la Vida y la Muerte”, Experiencia Sensorial | Escalinata del Pocito
- 19:00 h | Música: “Noche a la Antigua” con Gorrión, María Rey, Moty Fuentes y El Diamante Azul | Escenario Principal
- 19:30 h | “Cholula: Entre la Vida y la Muerte”, Experiencia Sensorial | Escalinata del Pocito
Sábado 8 de noviembre
- 18:00 h | Carrera de las Iglesias 2025 | Cuota de inscripción y reservaciones: 222 214 0230 ext. 112
