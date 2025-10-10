La fruta de temporada, en condiciones climáticas favorables, tiene un mejor desarrollo que se traduce en más sabor, propiedades nutritivas y mayor disponibilidad en distintos puntos de venta, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Por esta razón, la Profeco detalla en su herramienta “Quién es Quién en los Precios” los costos mínimos y máximos de frutas como la guayaba, la mandarina y la uva, que actualmente se encuentran en temporada.

Precios aproximados de la fruta de temporada

Guayaba

El kilo de guayaba, según Profeco, tiene un precio de $50 en tiendas como Bodega Aurrera y Chedraui. En Walmart, el precio alcanza los $65.90 pesos, por lo que es marcado como el precio más alto en la herramienta.

Esta fruta tropical destaca por su alto contenido en vitaminas A, E, C y D12, y por fortalecer el sistema inmunológico. Michoacán es el principal productor a nivel nacional, con una derrama superior a los 925 millones de pesos anuales.

Mandarina

El kilo de mandarina, en la cadena de tiendas “Chedraui” ronda en los $46.9 pesos, en tiendas “Mega Soriana” tiene un costo de $49.9, y en Bodega Aurrera y Walmart ronda entre los $57 y $59 pesos.

La mandarina es valorada no solo por sus propiedades alimenticias, sino también por sus usos cosméticos y medicinales. Su cáscara es utilizada en la elaboración de aceites para aderezos y preparados culinarios. Veracruz, Puebla y Nuevo León son los estados con mayor producción en los meses de octubre a diciembre.

Uva

La uva, también fruta de temporada, contiene vitamina C, vitamina K, potasio y antioxidantes como el resveratrol, que ayuda a la salud cardiovascular, la digestión y el sistema inmune. Además, contribuye a la hidratación de la piel.

Los precios varían: la uva roja sin semilla cuesta $49.90 en Walmart, mientras que en Mega Soriana llega a $59.80. En Chedraui, la uva blanca sin semilla tiene un precio de $78.50, y la roja alcanza los $89 pesos.

¿Dónde consultar precios y cómo denunciar abusos?

Los precios de la fruta de temporada pueden variar dependiendo del estado del país, por lo que se recomienda consultar regularmente la herramienta “Quién es Quién en los Precios”.

En caso de que un proveedor no respete precios, cantidades, condiciones o garantías, acude a las Oficinas de Defensa del Consumidor para presentar una queja. En Puebla, se encuentran ubicadas en Calle 19 Sur 506, colonia La Paz, y operan de lunes a viernes, de 8:30 a 15:00 horas.