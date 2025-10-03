El “ghosting laboral” es un término que describe la desaparición repentina de un candidato o una empresa durante los procesos de reclutamiento, sin dar explicación alguna. De acuerdo con LinkedIn, red profesional dedicada a conectar usuarios y empleadores, este fenómeno afecta tanto a quienes buscan empleo como a las organizaciones que contratan personal.

En el caso de los candidatos, se da cuando después de una entrevista no reciben ninguna respuesta sobre el estado de su postulación. Para las empresas, ocurre cuando un empleado deja de presentarse sin previo aviso, generalmente por insatisfacción con lo prometido o problemas en el entorno laboral. A diferencia de una renuncia formal, el ghosting implica una desconexión abrupta y total, lo que genera incertidumbre y afectaciones emocionales.

Ante esta situación, en la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa que busca reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) con el propósito de erradicar esta práctica y dar mayor certidumbre a los procesos de contratación.

Iniciativa en el Congreso para regular el ghosting laboral

La propuesta plantea “dignificar la búsqueda de empleo” mediante reglas que promuevan procesos de selección claros y responsables. El objetivo es reducir el desgaste emocional en las y los solicitantes, quienes suelen quedar en la incertidumbre cuando no reciben respuesta.

De acuerdo con el proyecto, las empresas deberán informar a las personas candidatas sobre el estado de su postulación en un plazo máximo de 30 días posteriores a la entrevista. En caso de que la vacante ya haya sido ocupada, la notificación deberá incluir esta aclaración.

Asimismo, se establece que las ofertas de trabajo deberán ser transparentes, con información sobre salario, prestaciones, horarios y condiciones del puesto. Con ello, se pretende garantizar que las personas cuenten con datos suficientes para tomar decisiones antes y durante el proceso de contratación.

Impacto emocional del ghosting laboral en candidatos

El término ghosting nació en el ámbito de las relaciones personales para describir la desaparición repentina de alguien sin justificación. En el ámbito laboral, este fenómeno no solo afecta a las empresas —al dificultar la planeación y afectar la reputación corporativa—, sino también a quienes buscan empleo.

De acuerdo con el portal de terapia psicológica en línea Selia, el ghosting puede generar consecuencias en la salud mental de los candidatos: aumento de la ansiedad, frustración, baja autoestima, depresión y la sensación de no tener control sobre su futuro profesional. El silencio como respuesta también alimenta pensamientos relacionados con “no ser suficiente” o no cumplir las expectativas.

Cuando esta práctica se normaliza, se convierte en un síntoma de problemas más profundos dentro de las organizaciones: falta de empatía, ausencia de protocolos y desconexión humana en los procesos de contratación.

Lee más: Pago de marcha 2025: apoyo único para familias tras un fallecimiento

Recomendaciones ante casos de ghosting laboral

Los especialistas recomiendan que las y los profesionales no interpreten la falta de respuesta como un reflejo de su valor laboral. En muchos casos, explican, el ghosting laboral responde a situaciones internas de las empresas y no necesariamente al desempeño de la persona candidata.

En caso de que esta experiencia impacte en la salud emocional, es recomendable buscar apoyo psicológico para procesar la situación y fortalecer la resiliencia. Reconocer que el ghosting laboral es un problema estructural y no individual puede ayudar a las personas a mantener la confianza en sus capacidades profesionales.