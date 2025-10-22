Graduación de 37 cadetes refuerza la Policía Municipal de Puebla

37 cadetes concluyeron su formación en la SSC y se integrarán a la Policía Municipal para fortalecer la seguridad.

Un total de 37 cadetes concluyeron su formación en la Academia de Formación y Profesionalización Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), como parte de la graduación policías en Puebla, correspondiente a la generación 45. La ceremonia estuvo encabezada por autoridades municipales y representantes de corporaciones estatales y federales.

De acuerdo a un comunicado, la generación 45 está integrada por 28 hombres y 9 mujeres, lo que representa un avance en la participación femenina dentro de la Policía Municipal. Los graduados concluyeron mil 80 horas de formación básica obligatoria, que incluyó talleres de defensa personal y pruebas de manejo de emociones en situaciones de estrés.

Durante la ceremonia, el presidente municipal Pepe Chedraui Budib exhortó a los nuevos elementos a mantener su compromiso con la ciudadanía y actuar con honestidad y cercanía. Destacó que el objetivo es continuar fortaleciendo la corporación policial mediante estrategias que prioricen la prevención y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Por su parte, el titular de la SSC, coronel Félix Pallares Miranda, reconoció a las y los cadetes por su esfuerzo, disciplina y vocación de servicio. Los invitó a desempeñarse con responsabilidad y lealtad, recordándoles que cada patrullaje o llamada de auxilio es una oportunidad para servir a la comunidad.

La ceremonia se realizó en la explanada de la Academia de la SSC, donde también participaron el director de la institución, Guillermo Antonio Almazán Smith; el secretario general del Ayuntamiento, Franco Rodríguez Álvarez; representantes de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado y regidoras y regidores del Cabildo poblano.

Con esta graduación, la SSC amplía su plantilla operativa y busca fortalecer la seguridad pública en la capital mediante la profesionalización, la disciplina y la cercanía con la ciudadanía.

