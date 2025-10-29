Durante la temporada de Día de Muertos, una panadería familiar en Puebla mantiene una tradición con 25 años de historia: las hojaldras de nata.

Pan Casero de Nata es un negocio local que, además de conservar recetas tradicionales, ha logrado destacar con sabores innovadores como Ferrero, mapple con calabaza y Raffaello.

En entrevista para Poblanerías.com, comentaron que la especialidad son los productos elaborados con nata, tanto pan como galletas. Esta característica ha sido constante desde sus inicios, pero ha evolucionado gracias a la demanda de las y los clientes que buscan algo diferente cada año.

“Desde que vimos que la gente pedía más sabores, comenzamos a experimentar”,- añadieron

Así surgieron combinaciones como nata con mermelada de chabacano, nata con maple o nata con Nutella, sin dejar de lado las clásicas como nata con nuez o zarzamora.

Innovación panadera desde Puebla

La preparación para la temporada inicia con al menos un mes de anticipación. Primero se planifican los sabores, después se realizan pruebas y finalmente se eligen los que estarán disponibles, tomando en cuenta la perspectiva de quienes compran.

Durante estas fechas, el único producto que elaboran son las hojaldras, pero durante el resto del año ofrecen otros productos como los “niños de nata” —una concha larga rellena desde el horno—, panquecitos de nata con elote y galletas con base de nata.

“Nos busca la gente porque cada año ofrecemos algo diferente, no queremos que se aburran de lo mismo”, -dijeron sobre su proceso creativo.

Las hojaldras rellenas se hornean con el relleno incluido, no se agregan después. Este detalle ha sido clave para distinguir su pan entre la oferta local, ya que aseguran que en otras panaderías, el relleno suele colocarse una vez que el pan está horneado, lo que cambia la textura y el sabor.

Tradición que evoluciona con cada temporada

Además de la calidad de los ingredientes, el equipo destaca la importancia de mantener la receta base intacta, especialmente la de la nata, que les ha acompañado desde sus inicios en la colonia Volcanes, donde permanecen desde hace más de dos décadas.

Actualmente, los sabores más solicitados son el de Raffaello y el de dulce de calabaza, lo que marca una tendencia hacia los rellenos especiales y de temporada, alejándose de lo convencional.

La panadería está ubicada en 25 Poniente 1906, colonia Volcanes, a dos calles del Hospital Universitario. Abren todos los días, de 9:00 a 20:30 horas, y están disponibles en redes sociales como Pan Casero de Nata.





__

POB/MDV