A partir del lunes 3 de noviembre de 2025, iniciará el horario de invierno en escuelas de educación obligatoria en Puebla, informó el Gobierno del Estado. El ingreso y salida de los planteles educativos se recorrerá 30 minutos para prevenir enfermedades respiratorias.

De acuerdo con la Secretaría de Educación, el horario de invierno estará vigente desde noviembre de 2025 hasta el 27 de febrero de 2026. La medida responde al pronóstico del fenómeno climático La Niña, previsto por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y busca proteger la salud del alumnado durante la temporada invernal.

Cambios de horario de invierno por nivel educativo

Con este cambio de horario, las escuelas tendrán un cambio en el ingreso y egreso de los planteles recorriéndolo 30 minutos, por lo que así será el cambio.

Educación inicial escolarizada: 8:30 a 15:30

Preescolar: Matutino 9:30 a 12:30 | Vespertino 13:30 a 16:30

Primaria: Matutino 8:30 a 13:30 | Vespertino 13:45 a 18:30

Secundaria: Matutino 7:30 a 13:30 | Vespertino 13:40 a 19:30

Secundaria técnica: Matutina 7:30 a 13:45 | Vespertina 14:00 a 20:00

Ya que el objetivo del cambio de horario es cuidar la salud y bienestar de las y los estudiantes. Durante este periodo, podrán asistir con prendas adicionales como bufandas, chamarras, gorras o guantes, incluso si no forman parte del uniforme, esto como medida preventiva ante las bajas temperaturas.

Enfermedades más comunes en temporada invernal

El Gobierno de México advirtió sobre el aumento de enfermedades respiratorias en temporada de frío, debido a que al bajar la temperatura, existe menor ventilación en espacios cerrados como viviendas y aulas, facilitando el contagio de partículas virales.

Entre la población, el grupo más vulnerable son los niños menores de cinco años, embarazadas, adultos mayores, personas con alguna enfermedad crónica como diabetes. Las enfermedades más comunes son:

Resfriado: Los síntomas van desde escurrimiento nasal, tos, estornudos, ojos llorosos, fiebre y dolor de garganta.

Gripe: suele transmitirse fácilmente a través de estornudos, tos o gotas de saliva. Los síntomas van desde dolor de cabeza, escalofríos, tos seca, dolor de cabeza, cansancio, y malestar.

COVID-19: Síntomas similares a la gripe, pero con pérdida del sentido del olfato y gusto. Faringitis: Inflamación de la faringe o garganta.

Bronquitis: Inflamación en la pared de los bronquios, conductos que llevan el aire al pulmón.

Neumonía: Inflamación del pulmón, los síntomas van desde escalofríos, fiebre, tos con flemas, dolor de pecho al estornudar, falta de apetito y debilidad al respirar.

Ante cualquier síntoma, recomiendan acudir al Centro de Salud más cercano para obtener un tratamiento adecuado y evitar la automedicación.

