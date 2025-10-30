Con motivo de las celebraciones del Día de Muertos, los panteones de Puebla, Cholula y Atlixco ampliarán sus horarios de visita para recibir a las familias que acudirán a rendir homenaje a sus fieles difuntos los días 1 y 2 de noviembre de 2025.

Horarios de los panteones en Puebla

Este año, las autoridades han implementado esta medida para facilitar el acceso a los visitantes y asegurar que las tradiciones se vivan de manera segura y ordenada.

La Secretaría de Servicios Públicos del municipio de Puebla informó que el horario del Panteón Municipal y el resto de los panteones de la demarcación, se ajustará por el Día de Muertos 1 y 2 de noviembre abrirá a las 08:00 y cerrará a 19:00 horas.

Horarios de panteones en Cholula

Guadalupe Cuautle Torres, presidenta municipal de San Andrés Cholula informó que ya se realizaron las labores de mantenimiento en los cementerios, realizando trabajos de poda, pintura y limpieza.

Lee también: Abre corredor de ofrendas en Puebla: hay 29 sedes

Además señaló que el horario durante esta temporada de día de muertos se extenderá, abriendo de 6:00 a 23:59 horas. Este horario estará para los 10 panteones de la demarcación.

Horario de panteones en Atlixco

En el municipio de Atlixco, los días 1 y 2 de noviembre, el horario para que las familias visiten a sus fieles difuntos será de 7:00 a 18:00 horas. Para evitar congestionamientos y mantener libres los accesos principales, las calles de la 13 a la 17 Sur permanecerán cerradas.

Además, el 2 de noviembre a las 18:30 horas se llevará a cabo el tradicional desfile de calaveras por las principales calles del municipio.

Horarios de panteones en Texmelucan

El ayuntamiento de San Martin Texmelucan informó que este 31 de octubre los panteones operaran de 8 de la mañana a las 9 de la noche, mientras que el 1 y 2 de noviembre, estarán abiertos de las 8 horas a las 19 horas.

—

POB/MMM