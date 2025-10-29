IMSS anuncia construcción de 200 centros de cuidados en 2026

El IMSS anunció que en 2026 se construirán 200 centros de cuidados como parte de un sistema nacional; ya validaron 150 terrenos.

En el marco del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, y como parte de la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados, el Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), anunció que en 2026 se construirán 200 centros de cuidados como parte de los mil proyectados para el año 2030, de los cuales ya se tienen 150 terrenos validados.

De acuerdo a un comunicado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que, aunque no debería ser así, las mujeres son quienes históricamente se han dedicado a los cuidados del hogar, hijos e hijas y personas adultas mayores. Por ello, el Gobierno de México busca asumir una parte de esas tareas para que las mujeres tengan mayor autonomía económica.

“Desde hace tiempo el planteamiento para una mayor autonomía de las mujeres es que el Estado asuma una parte de los cuidados. Nosotros, en la medida de lo posible, vamos ampliando el Sistema de Cuidados para que las mujeres puedan tener mayor autonomía económica, siempre si así lo desean”, declaró durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que la meta de mil Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) contempla su construcción en 507 municipios, para crear medio millón de espacios para niñas y niños de entre 43 días de nacidos y tres años de edad.

Detalló que:

En 2026 se construirán 200 CECI.

En 2027 se construirán 250 más.

Entre 2028 y 2030 se construirán 200 adicionales por año.

Estos centros estarán ubicados cerca de centros de trabajo, Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) y desarrollos de vivienda del Infonavit.

Los avances de los CECI en construcción en Ciudad Juárez, Chihuahua, son los siguientes:

Paraje Oriente: 66.5%

Gladiolas: 41.1%

Sendero de San Isidro: 46%

Municipio Libre: 8.4%

Urbivilla el Cedro: 5.6%

Además, en diciembre comenzarán las obras del primer CECI en el campo, ubicado en San Quintín, Baja California.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, recordó que la creación de un Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados es el compromiso número 55 del Segundo Piso de la Cuarta Transformación. Informó que el Anexo Transversal 31 propone un presupuesto de 466 mil 675 millones de pesos para 2026, equivalente al 3.97% del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

También se presentó el Sistema de Información de Cuidados (SIDECU), desarrollado por la Secretaría de las Mujeres y el Sistema Nacional DIF, en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

Esta plataforma tiene como objetivo mapear, visibilizar y organizar la oferta de servicios de cuidados existentes en el país. En su primera etapa, mapea la capacidad instalada del Gobierno de México para que la ciudadanía consulte los centros públicos de cuidados a través de un sistema georreferenciado.

Hasta ahora, se han identificado 118 mil 618 centros de cuidados operados por 17 instituciones federales.

