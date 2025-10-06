Instalan más de mil alarmas vecinales en Puebla y zona conurbada

El programa de alarmas vecinales suma más de mil dispositivos en 229 colonias y juntas auxiliares, conectados al C5i.

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y fomentar la organización comunitaria, el programa de alarmas vecinales en Puebla avanza con la instalación de botones de alertamiento y la vinculación de cámaras de videovigilancia en distintas colonias de la capital y municipios conurbados.

De acuerdo a un comunicado, el programa ha permitido la instalación de 840 alarmas vecinales en 229 colonias y 17 juntas auxiliares de Puebla capital, con el propósito de reforzar la prevención del delito y la colaboración ciudadana.

En San Pedro Cholula se colocaron 109 alarmas vecinales en 13 juntas auxiliares y ocho barrios, mientras que en Cuautlancingo se instalaron 103 alarmas en 27 colonias y tres juntas auxiliares. De estos dispositivos, 500 están vinculados directamente al C5i y a los cuerpos de emergencia.

El programa también contempla la participación de cámaras privadas conectadas a la red estatal de videovigilancia. Con apoyo de la iniciativa privada, se han integrado 267 cámaras de fraccionamientos, colonias y comercios, así como 115 botones de alertamiento interconectados al C5i.

Estas acciones forman parte de una estrategia de seguridad compartida entre ciudadanía, iniciativa privada y autoridades, con el fin de construir entornos más seguros y fortalecer la atención ante emergencias.

