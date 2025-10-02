Investigador de la BUAP impulsa avances en nanociencia y nanotecnología

El trabajo en nanociencia en la BUAP busca validar experimentos con aplicaciones en medicina, medio ambiente y dispositivos optoelectrónicos.

La colaboración en la investigación permite la interacción de conocimientos y recursos, acelera la obtención de resultados y fomenta el progreso científico global. En el Instituto de Física “Ing. Luis Rivera Terrazas” (IFUAP), el doctor Gregorio Hernández Cocoletzi trabaja bajo este principio mediante alianzas con otras instituciones para brindar certeza teórica a resultados experimentales con aplicaciones en Medicina y Optoelectrónica.

De acuerdo a un comunicado, el investigador centra su trabajo en estudios predictivos de nuevos materiales con dimensiones nanométricas y en el modelado computacional de superficies, lo que permite explicar resultados experimentales de manera precisa.

Entre sus proyectos destaca el modelado computacional del crecimiento epitaxial del arseniuro de aluminio (AlAs) sobre grafeno, con el propósito de fabricar cristales semiconductores para dispositivos como celdas solares y diodos emisores de luz.

La parte experimental está a cargo de investigadores del Cinvestav, quienes caracterizan las muestras que después son analizadas por el doctor Hernández Cocoletzi, con el fin de validar de forma teórica los resultados propuestos.

Para realizar estos cálculos se emplea la Teoría de Primeros Principios con programas como Quantum Espresso y PWscf, que permiten obtener datos como la energía total y la energía de formación de las superficies. Este proceso garantiza que los resultados teóricos coincidan con los experimentales.

Su trabajo se ha desarrollado en colaboración con egresados y especialistas de distintas instituciones, entre ellos el doctor Rodrigo Ponce, del Centro de Nanociencias en Ensenada, y Reyes García Díaz, de la Universidad Autónoma de Coahuila, además de proyectos conjuntos con el Centro de Investigaciones en Dispositivos Semiconductores y la Facultad de Ingeniería Química de la BUAP.

Una de las líneas de investigación se enfoca en el encapsulamiento de moléculas orgánicas en nanotubos de nitruro de boro, con la finalidad de utilizarlos como medio de transporte de compuestos médicos hacia órganos específicos, incrementando la eficacia del tratamiento y reduciendo efectos secundarios.

Dentro del IFUAP, el doctor Hernández pertenece al cuerpo académico consolidado “Física computacional de la materia condensada”, junto con Juan Francisco Rivas, Antonio Flores, Minerva González, Alejandro Palma, Dolores García y Omar de la Peña. Su producción científica se refleja en artículos y colaboraciones nacionales e internacionales.

El trabajo del doctor Hernández Cocoletzi y su equipo resulta clave en el campo de la nanociencia y la nanotecnología, pues la comprobación teórica de experimentos valida resultados y contribuye al desarrollo científico con aplicaciones prácticas en salud, medio ambiente y tecnología.

