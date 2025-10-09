Investigador de la BUAP desarrolla nanomateriales con aplicaciones médicas y ambientales

Para el doctor Umapada Pal, crear nanomateriales es casi un arte. Su trabajo consiste en controlar el tamaño, forma y propiedades de la materia a escala nanométrica para desarrollar materiales con funciones específicas en áreas como Biomedicina, Química y Electrónica. Esta labor la realiza en el Laboratorio de Nanoestructuras del Instituto de Física “Luis Rivera Terrazas” (IFUAP).

De acuerdo a un comunicado, el investigador, reconocido como Nacional Emérito y pionero de la nanociencia en México, ha dedicado su trayectoria a diseñar materiales con aplicaciones reales en Biotecnología, medio ambiente y Optoelectrónica.

Uno de los campos donde más ha contribuido es en el desarrollo de nanomateriales funcionales utilizados como biomarcadores para localizar tumores con mayor precisión. Su equipo busca ahora combinar tecnologías como ultrasonido, fotoacústica y tomografía en un mismo sistema, con el fin de obtener imágenes más detalladas y detectar tumores pequeños.

Las aplicaciones de estos materiales también se extienden al área ambiental, en la identificación de contaminantes y en la llamada terapia fototérmica, donde nanopartículas especiales absorben luz visible o infrarroja, se calientan y eliminan células malignas sin dañar tejido sano.

Parte de estos avances han sido posibles gracias a colaboraciones con la Universidad Nacional Pukyong, de Corea del Sur, donde se realizan pruebas biomédicas que han mostrado resultados prometedores. También trabaja con la doctora Griselda Corro, del Instituto de Ciencias de la BUAP, en proyectos sobre nanocatalizadores para biodiesel y fotocatalizadores elaborados a partir de chatarra de baterías de níquel-cadmio.

Otra línea de investigación está enfocada en la fotosíntesis artificial, con el propósito de reducir el exceso de dióxido de carbono (CO₂) mediante nanocompuestos que capturan y almacenan este gas. Además, colabora con instituciones internacionales como la Jadavpur University, en India, en el diseño de materiales para súpercapacitores, así como con universidades de Italia, la UNAM, la UAM y la UNISON.

El impacto de su trayectoria se refleja en más de 325 artículos en revistas científicas internacionales y cinco patentes en tecnología ambiental. En 2021 fue reconocido por Research.com como el investigador número uno en ciencia de materiales en México, y se encuentra entre el 2 por ciento de los científicos más influyentes del mundo, según la Universidad de Stanford.

El doctor Pal asegura que su pasión por la ciencia continúa firme: “Todavía tengo muchas ideas y mucho que aportar a la universidad”.

