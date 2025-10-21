Investigadora BUAP se integra al comité editorial de Journal of Molecular Structure

Como reconocimiento a su trayectoria científica, la doctora Judith Percino, directora del Laboratorio de Polímeros del Centro de Química del Instituto de Ciencias de la BUAP, fue nombrada miembro del Comité Editorial de la revista internacional Journal of Molecular Structure, publicada por Elsevier. Este nombramiento destaca la calidad e impacto de su trabajo en química estructural y fisicoquímica de materiales.

De acuerdo a un comunicado, integrarse al comité editorial de una revista con alto factor de impacto representa un reconocimiento internacional a la productividad académica y a la trayectoria consolidada en investigación científica.

Con más de dos décadas de colaboración con la Journal of Molecular Structure, la doctora Percino también dirige el Comité de Internacionalización de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado. Su investigación busca generar conocimiento original y fortalecer redes científicas con instituciones de India, Colombia, Chile, Estados Unidos, Egipto, Arabia Saudita, Suiza y Rusia.

El grupo de investigación que encabeza estudia la relación entre estructura y propiedad en materiales, mediante experimentación, caracterización estructural y modelado teórico, con el fin de diseñar nuevos materiales con propiedades específicas.

La revista Journal of Molecular Structure se especializa en la publicación de estudios sobre determinación y análisis estructural de moléculas mediante métodos experimentales y teóricos, siendo una de las más reconocidas en su área. Su comité editorial evalúa y selecciona investigaciones que marcan las tendencias científicas internacionales.

Te puede interesar: BUAP inaugura exposición La Memoria Azul con planos históricos de Puebla

Para la doctora Percino, este reconocimiento refuerza el papel de la BUAP en la ciencia global y demuestra que en México se realiza investigación de alto nivel. “Este tipo de nombramientos son símbolo de liderazgo e influencia científica; demuestran que es posible alcanzar estas metas sin importar el género ni las circunstancias”, afirmó.

El nombramiento consolida la proyección internacional de la BUAP y fortalece las redes de colaboración científica en el campo de los materiales avanzados y la química estructural.

__

POB/KPM